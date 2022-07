Batman & Robin: il famoso costume di George Clooney sarà venduto all'asta

Il famigerato costume di Batman indossato da George Clooney andrà all'asta e il prezzo di partenza è di 40.000 dollari.

Il look di Bruce Wayne nel film del 1997 diretto da Joel Schumacher è stato a lungo al centro di dibattiti, commenti ironici e critiche e sarà quindi interessante scoprire il prezzo finale che verrà raggiunto.

L'asta di Heritage Auctions si svolgerà dal 22 al 23 luglio e tra gli oggetti in vendita ci sarà proprio il costume creato per Batman & Robin.

Joe Maddalena, vice presidente della società, ha dichiarato in un comunicato: "Questo è facilmente il più famoso - e famigerato - costume di Batman mai disegnato, come evidenziato dal fatto che anche dopo tutti questi anni continua ad apparire nei titoli delle notizie ogni volta che Tim Burton e George Clooney rispondono a una domanda su questo elemento. Joel Schumacher non ha mai chiesto scusa per i Bat-capezzoli. Al contrario, una volta ha dichiarato a Vice: 'Sono ancora felice di averlo fatto'. E io sono semplicemente lieto di avere ora la possibilità di offrire questo pezzo della storia del cinema a qualcuno che possa apprezzare il costume quanto chiaramente lo faceva Schumacher".

Jose Fernandez, che aveva realizzato il costume, aveva recentemente spiegato che la fonte di ispirazione erano le armature dei centurioni romani e il fatto che nei fumetti i personaggi sembrassero sempre come "se avessero spruzzato della vernice sul corpo nudo. Si trattava di anatomia". Il costumista aveva ammesso: "Non so esattamente a cosa stessi pensando all'epoca, ma è quello che ricordo. E quindi ho aggiunto i capezzoli. Non avevo idea che si sarebbe finiti per parlarne così tanto".