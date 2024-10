Batman: il Risiko tematico in cui dovrete conquistare Gotham come super criminali è in sconto su Amazon

Attualmente parlando è possibile trovare su Amazon, in sconto, il Risiko tematico ispirato al mondo di Batman.

Tutti conoscono Batman, dato che si tratta di uno dei personaggi più iconici e duraturi della cultura pop mondiale. La sua identità ha lasciato un'impronta profonda che si estende dai fumetti al cinema, influenzando generazioni di fan e creativi. Nato nel 1939 dalla mente di Bob Kane e Bill Finger, il Cavaliere Oscuro ha rivoluzionato l'archetipo del supereroe, portando nell'immaginario dell'epoca, e attuale, un eroe senza superpoteri, alimentato dalla determinazione e dal senso di giustizia. Con il suo alter ego, Bruce Wayne, un miliardario tormentato dalla perdita dei genitori, Batman incarna temi universali come la vendetta, la redenzione e la lotta contro l'oscurità interiore.

Ad ampliare ulteriormente il lavoro col personaggio ci hanno pensato le immagini in movimento, con Batman che ha attraversato numerose interpretazioni, da quelle campy e pop degli anni '60 con Adam West, fino alle più oscure e psicologicamente complesse versioni moderne, come quelle dirette da Tim Burton e Christopher Nolan.

Oggi vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Risiko di Batman in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 19,47€, con uno sconto del 64% sul prezzo consigliato indicato (53,99€). Se interessati al recupero, o ad avere informazioni in più sull'articolo in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Un Risiko diverso da tutti gli altri

Nel Risiko tematico ambientato nel mondo di Batman prenderete parte a una guerra criminale senza eguali. Il compito di ogni giocatore sarà quello di indossare i panni di alcuni fra i super criminali più pericolosi di tutta Gotham City, così da conquistare ed ingrandire i vostri territori a discapito di tutti gli altri. Fra strategie, trucchi e tradimenti, però, si frappone l'oscura figura del Cavaliere Oscuro che, quando meno ce lo si aspetta, entrerà in gioco a cambiare gli equilibri in atto. Nella scatola del Risiko di Batman troverete: 1 plancia raffigurante la città di Gotham City suddivisa in distretti, 3 dadi attacco, 3 dadi difesa, 4 armate di diversi colori, 1 Batman, 5 gettoni icona Batman, 102 carte e le Istruzioni.

Christopher Nolan: "Batman non possiede superpoteri, è uno che fa un sacco di flessioni"

Se amanti del mondo di Batman non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare un gioco da tavolo in cui potrete vedere Gotham City prendere vita... a modo vostro.