Batman: Caped Crusader, cosa vorremmo vedere nella stagione 2

C'è un Uomo Pipistrello per ogni generazione e per tutti i gusti. Ultimo in ordine di tempo è quello animato di Batman: Caped Crusader, la serie animata in 10 episodi "erede" di quella degli anni '90 con in comune lo stesso creatore (Bruce Timm) insieme a Ed Brubaker, uno dei più celebri curatori fumettistici del Crociato Incappucciato, Matt Reeves, il regista dietro il recente The Batman con Robert Pattinson di cui aspettiamo il sequel nel 2026, e sua Maestà televisiva J.J. Abrams.

Batman e Alfred, sempre fianco a fianco

Il risultato? Un omaggio al vecchio guardando al nuovo. E adesso, arrivati al decimo ed ultimo episodio dopo un bel binge watching tra le strade oscure, fumose e noir di Gotham City, non abbiamo potuto non pensare già a nuove possibili puntate in arrivo, che vorremmo già a disposizione. Purtroppo una seconda stagione non è ancora stata ordinata ufficialmente ma noi non siamo riusciti a frenare la nostra fantasia su chi potrebbe apparire. E voi, ci avete pensato? Attenzione ad incappare in eventuali spoiler durante la lettura.

Il Joker

Abbiamo conosciuto Harleen Quinzel senza la sua dolce metà più famosa, toccherà a lui?

Il primo pensiero che salta alla nostra mente è sicuramente quello rivolto al Joker, forse il cattivo più famoso del Cavaliere Oscuro tanto nell'originale cartaceo quanto nelle sue tante trasposizioni televisive e cinematografiche: nella serie animata del '92 era infatti doppiato nientemeno che da Mark Hamill. In questo caso non è apparso nel ciclo inaugurale di questo nuovo adattamento, ma la scena post-credits del finale di stagione mostra tre uomini legati su delle sedie e apparentemente vittime di una risata incontrollabile, con qualcuno che ridacchia al di qua dell'inquadratura. Sicuramente si tratta del Re degli Scherzi di Gotham, preso dai suoi esperimenti col gas esilarante. Sarà quindi probabilmente il primo dei grandi arrivi di un'eventuale stagione 2 e altrettanto probabilmente avrà a che fare con Harley Quinn, nei fumetti come sappiamo suo contraltare e in questo caso invece presentata a sé stante. Una psicologa criminale e dell'élite cittadina (Bruce Wayne incluso), legata sentimentalmente a Renee Montoya, dalla quale è fuggita prima di essere catturata dicendo di voler prendersi una pausa. Prevediamo un possibile ed interessante triangolo amoroso all'orizzonte.

I nuovi villain di Batman: Caped Crusader

Gentleman Ghost, uno dei nemici incontrati nella prima stagione

Joker non è l'unico cattivo del Crociato Incappucciato a non essere apparso nella serie Prime Video. Mancano all'appello, almeno tra i nomi principali e più noti: Bane, Cappellaio Matto, Poison Ivy, Spaventapasseri, Enigmista, Mr. Freeze, Deadshot, Hugo Strange, Killer Croc, Red Hood, Calendar Man. Anche perché, non dimentichiamolo, i cattivi di Batman sono quasi più celebri del protagonista stesso e gli permettono in un senso psicologico quasi morboso di esistere come vigilante mascherato: sono spesso l'altra faccia della sua stessa medaglia e sono divenuti altrettanto famosi grazie al loro carisma, alla loro caratterizzazione così iconica e ai loro "poteri", al pari degli accessori e "giocattoli" dell'Uomo Pipistrello. Nella prima stagione abbiamo invece conosciuto la già citata Harley Quinn, la Pinguina Oswalda Cobblepot, Selina Kyle / Catwoman, Joe Rigger / Firebug, Onomatopoeia, Basil Karlo / Clayface, Natalia Night / Nocturna e Jim Craddock / Gentleman Ghost.

Batman Caped Crusader: guida ai personaggi della serie Prime Video

Storyline da approfondire nella serie animata

Barbara Gordon diventerà Batgirl?

Nella stagione 2 di Batman: Caped Crusader speriamo inoltre di esplorare nuovamente e maggiormente alcune dinamiche presentate nel ciclo inaugurale. Il passato di Bruce Wayne per arrivare ad essere Batman: dopo quell'episodio così maturo e nostalgico strutturato con i brevi flashback del passato e il suo rapporto in evoluzione con Alfred, come non volerne ancora? La sua tormentata storia d'amore con Selina Kyle, qui più viziata e ribelle: we want more of that, too. La storyline orizzontale sulla corruzione e sulla mafia a Gotham City potrebbe proseguire facendoci conoscere altre pedine sulla scacchiera, come Maroni e Falcone. Inoltre sarebbe bello vedere l'ingresso dei due Robin nell'equazione: una piccola anticipazione con Dick Grayson (doppiato da Carter Rockwood) l'abbiamo avuta in una puntata di questa stagione, ma troppo poco per la nostra "fame" dell'universo di Batman. Infine, sarebbe interessante che Barbara Gordon diventasse Batgirl continuando il percorso già iniziato in queste prime dieci puntate, confermando la tradizione fumettistica?