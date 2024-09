Batman: Caped Crusader, Matt Reeves svela quando uscirà la seconda stagione

The Batman Part II sarebbe dovuto uscire nel 2025 prima di essere posticipato al 2026, ma i fan non rimarranno un anno intero senza il Crociato incappucciato.

Matt Reeves - che ha diretto The Batman ed è produttore esecutivo insieme a Bruce Timm e J.J. Abrams della serie animata di Prime Video Batman: Caped Crusader, ambientata nella Gotham City degli anni '40 - ha confermato di aspettarsi che la già annunciata seconda stagione vada in onda nel 2025.

"Non so esattamente quale sia la traiettoria, ma penso che arriverà prima. Immagino nel 2025, non nel 2026", ha dichiarato Reeves a Collider, aggiungendo che sono "nel bel mezzo dell'animazione e gli episodi sono già stati tutti scritti".

"Siamo in fase di realizzazione della nuova stagione. Si inizia con le animazioni e poi ci si allarga a tutto il mondo. Quindi, è emozionante. Voglio dire, siamo in piena fase di sviluppo", ha aggiunto Reeves a proposito della seconda stagione, che sarà anch'essa composta da 10 episodi.

Prime Video aveva annunciato un ordine per due stagioni complete dopo aver acquisito la serie animata neo-noir dalla Warner Bros. Animation nel 2023, e il team creativo dovrebbe avere le idee più chiare a proposito dello status di una eventuale terza stagione "nelle prossime settimane".

"Ad essere onesti, è tutto nuovo anche per me, ma sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto Bruce e gli sceneggiatori, e tutti gli altri", ha aggiunto Reeves a proposito di Timm, che ha co-creato Batman: The Animated Series prima di sviluppare Batman: Caped Crusader. "Sono davvero orgoglioso della serie".

Cosa racconta Batman: Caped Crusader

La prima stagione è ambientata a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di paura. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco mondano Bruce Wayne diventa qualcosa di più e meno che umano: Batman. La sua crociata personale attira alleati inaspettati all'interno del GCPD e del municipio, ma le sue azioni eroiche generano ramificazioni mortali e impreviste.

Tutti e 10 gli episodi di Batman: Caped Crusader sono disponibili in streaming su Prime Video. Reeves è anche produttore esecutivo della serie limitata live-action HBO Original The Penguin, spin-off di The Batman, che debutterà il 20 settembre su Sky e in streaming su Now.