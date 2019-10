Batman of the Future: Michael Keaton protagonista del live action DC/Warner?

La serie animata Batman of the Future potrebbe dar vita a un nuovo live action dark e maturo con Michael Keaton nei panni di un anziano Bruce Wayne.

La star di Batman, Michael Keaton, potrebbe fare ritorno nei panni di un anziano Bruce Wayne in un una versione live action di Batman of the Future prodotta da DC e Warner Bros. La notizia è di quelle da prendere con le molle, ma dopo il successo di Joker, Warner starebbe pensato a nuove pellicole standalone mature e dark.

Michael Keaton nei panni dell'eroe mascherato di Gotham City

Batman of the Future, in versione originale Batman Beyond, è una serie tv animata andata in onda dal 1999 al 2001 che vedeva protagonista Bruce Wayne dopo che aveva abbandonato il suo ruolo di vigilante, intento a vivere un'esistenza solitaria nella sua ricca magione. Tutto cambia quando lo studente Terry McGinnis si imbatte nella Batcaverna e trova il prototipo della Bat-costume. Sarà Terry a diventare il Batman del futuro, con un anziano Bruce Wayne come suo mentore.

Secondo Wegotthiscovered.com, Warner Bros avrebbe messo in cantiere un adattamento live action che punta ad avere protagonista la star dei Batman di Tim Burton Michael Keaton. La volontà dello studio sarebbe dunque quella di capitalizzare l'incredibile successo di Joker esplorando questa nuova vena narrativa. Naturalmente restiamo in attesa di capire se il rumor troverà qualche conferma prossimamente.

Al momento, Matt Reeves è impegnato nella preparazione di una nuova trilogia dedicata all'Uomo Pipistrello che verrà inaugurata da The Batman nel 2021. Al centro della storia troveremo un giovane Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson.

