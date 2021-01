Batman: Michael Keaton sarà il Bruce Wayne principale del DCEU nel film su Flash

Secondo quanto anticipato dal boss di DC Films Walter Hamada, il principale Batman del DCEU in The Flash, a sorpresa, sarà Michael Keaton. Dopo aver interpretato il ruolo di Bruce Wayne tra il 1989 e il 1991 nei due capitoli diretti da Tim Burton, Batman e Batman Returns, Keaton si prepara a tornare nei panni del personaggio nel film standalone su Flash. Nelle ultime ore si erano diffuse voci su Keaton nelle vesti di Batman principale del DCEU, voci che sono state ridimensionate, a dispetto dell'entusiasmo di molti fan.

Michael Keaton nei panni dell'eroe mascherato di Gotham City

Tra pochi mesi, le riprese di The Flash, diretto da Andy Muschietti, dovrebbero prendere il via. Secondo le anticipazioni diffuse negli ultimi mesi, abbiamo appreso che il film vedrà il ritorno di alcune incarnazioni di Batman passate, in particolare si tratta delle versioni di Michael Keaton e Ben Affleck, che faranno una fugace comparsa nello standalone.

Secondo il giornalista del New York Times Brooks Barnes, che di recente ha pubblicato un profilo del boss della DC Films Walter Hamada, una dichiarazione di Hamada lascerebbe intendere che WB ha intenzione di scommettere su Michael Keaton come principale incarnazione di Batman del multiverso DCEU. Ecco la dichiarazione incriminata:

"Per esempio, nell'immediato futuro Warner Bros. avrà due differenti saghe che coinvolgono Batman - interpretate da due attori diversi - sviluppate nello stesso periodo".

The Flash, Michael Keaton: "Tutti e 127 i Batman saranno nel film"

Quando sono state chieste precisazioni a Brooks Barnes sulla dichiarazione di Hamada, lui è intervenuto su Twitter chiarendo che il secondo Batman oltre a Robert Pattinson, il cui The Batman sarà, però un film standalone, sarà proprio Michael Keaton.

Questa conferma implica la possibilità, in futuro, di veder esplorata una versione più anziana dell'Uomo Pipistrello che potrebbe trarre ispirazione dalla popolare serie animata Batman of the Future o dal classico fumetto di Frank Miller The Dark Knight Returns. Anche se Brooks Barnes si è affrettato a precisare su twitter che le informazioni su Batman riguardano esclusivamente la pellicola su Flash, i fan sognano già un futuro all'insegna di Michael Keaton, anche se per il momento è ancora prematuro fare ipotesi sulle scelte di DC.

Le riprese di The Flash prenderanno il via ad aprile presso i Leavesden Studios nel Regno Unito. Al momento gli studi sono occupati dall'equipe di The Batman che, nonostante l'emergenza sanitaria, continuerà a girare fino a febbraio. Il cast di The Flash include Ezra Miller nel ruolo del protagonista, Michael Keaton e Ben Affleck in due versioni alternative di Bruce Wayne/Batman, Billy Crudup che riprenderà il ruolo di Justice League del padre di Barry Allen, Henry. Improbabile il ritorno di Ray Fisher nel ruolo di Cyborg dopo le polemiche sollevate nei confronti di WB.

The Flash arriverà nei cinema il 4 novembre 2022.