The Flash, Michael Keaton: "Tutti e 127 i Batman saranno nel film"

Michael Keaton non ha confermato la sua partecipazione in The Flash nei panni di Batman, ma ha anticipato giocosamente che tutti e 127 gli attori che hanno interpretato Batman saranno nel film.

Michael Keaton ha partecipato come ospite al Jimmy Kimmel Live senza però confermare la notizia bomba che lo vuole nel cast di The Flash di nuovo nel ruolo di Batman. La notizia è stata confermata ufficialmente, ma la star americana non si sbilancia e interrogato sulla sua partecipazione al film spiega:

"Non posso confermare niente. Ci sono discussioni in corso, come si dice. Ne stiamo parlando, vedremo cosa accadrà."

Di fronte alla notizia del Batman di Ben Affleck già confermato in The Flash con un ruolo sostanziale, Michael Keaton annuncia scherzosamente che "tutti e 127 i precedenti Batman faranno un'apparizione nel film", mentre non ha dubbi sul quesito postogli da Jimmy Kimmel che gli chiede chi sia, a suo parere, il miglior Batman di tutti i tempi: "Io!".