Michael Keaton si unisce a Robert De Niro nel cast del thriller Netflix The Whisper Man

Il cast del nuovo thriller The Whisper Man, prodotto da Netflix in collaborazione con AGBO, continua a crescere. Secondo quanto riportato da Deadline, anche Michael Keaton si unirà al progetto, accanto a un altro gigante del cinema: Robert De Niro.

Il film, tratto dal romanzo omonimo di Alex North, vede la regia di James Ashcroft, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ben Jacoby e Chase Palmer.

Il progetto rappresenta la sesta collaborazione tra Netflix e AGBO, la casa di produzione fondata dai fratelli Russo, con Anthony e Joe Russo coinvolti anche qui in veste di produttori insieme ad Angela Russo-Otstot e Michael Disco.

Nel cast troveremo anche John Carroll Lynch, Hamish Linklater, Owen Teague e Acston Luca Porto, oltre ad Adam Scott e Michelle Monaghan.

Sebbene la partecipazione di Keaton venga descritta come un cameo, la prospettiva di rivedere lui e De Niro insieme sullo schermo - per la prima volta dopo Jackie Brown - è già motivo di entusiasmo per i fan di entrambi.

La trama di The Whisper Man

Killers of the Flower Moon: un'immagine di Robert De Niro

Adattato dal bestseller del New York Times, il film racconta la storia di una scrittrice di gialli rimasta vedova, il cui figlio di otto anni viene rapito. Disperata, decide di rivolgersi al padre del bambino, un ex detective con cui non ha più contatti da tempo. Le indagini li condurranno a riaprire un vecchio caso legato a un serial killer noto come The Whisper Man.

Le riprese dovrebbero partire in primavera, con set previsti sulla East Coast degli Stati Uniti. Kassee Whiting e Marcus Viscidi figurano tra i produttori esecutivi.

Il cast in altri progetti recenti

Michael Keaton ha recentemente ripreso il ruolo iconico di Beetlejuice nel sequel Beetlejuice Beetlejuice, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e accolto con successo anche al botteghino, dove ha incassato oltre 450 milioni di dollari a livello globale.

Beetlejuice - Spiritello porcello: Michael Keaton e Winona Ryder in una scena del film

Tra gli altri suoi lavori più recenti, la commedia drammatica Goodrich accanto a Mila Kunis, e la sua interpretazione in Dopesick per Hulu, che gli è valsa un Emmy Award.

Owen Teague ha preso parte a Il Regno del Pianeta delle Scimmie e al film A24 You Hurt My Feelings. Hamish Linklater, invece, è apparso in Nickel Boys per Amazon MGM Studios e sarà tra i protagonisti della prossima stagione della serie Gen V su Prime Video.