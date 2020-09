The Flash: i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck ispirano uno sketch di Andy Muschietti

Andy Muschietti, regista di The Flash, ha condiviso online uno sketch creato per il Batman Day ispirato alle versioni interpretate da Ben Affleck e Michael Keaton.t

Andy Muschietti, regista di The Flash, ha celebrato il Batman Day condividendo uno sketch dell'eroe di Gotham City ispirato alle versioni interpretate da Ben Affleck e Michael Keaton.

I due attori appariranno entrambi nel film con star Ezra Miller, come confermato recentemente dal filmmaker e dai produttori del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC.

Su Instagram Andres Muschietti ha pubblicato il disegno scrivendo: "E, in ritardo, un buon Batman Day a tutti i fan, ecco un piccolo disegno fatto da me". Il regista ha inoltre taggato Michael Keaton e Ben Affleck e lo sketch propone infatti un insieme di elementi ispirati ai rispettivi look di Bruce Wayne. Il costume di Batman sembra quello della recente versione interpretata da Affleck, mentre il simbolo risale all'epoca Keaton. La cintura appare poi più spessa rispetto a quella a cui siamo abituati.

Muschietti ha poi pubblicato il video in cui mostra la creazione del disegno.

Il filmmaker non ha voluto anticipare molti dettagli per quanto riguarda la presenza di Michael Keaton nel film, accennando semplicemente al fatto che la sua versione di Bruce Wayne avrà un rapporto sorprendente con quella interpretata da Ben Affleck che sarà nuovamente Batman in The Flash.

I fan dovranno però attendere ancora piuttosto a lungo prima di vedere le prime sequenze dell'atteso progetto: le riprese non sono ancora incominciate e bisognerà aspettare ulteriori anticipazioni e rivelazioni prima di vedere The Flash sul grande schermo.