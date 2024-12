Una poltrona per due in sala, The Opera e cinema orientale per il 2025 di Adler

Dopo l'evento dedicato a Una poltrona per due prima di Natale, il 2025 di Adler colpisce per The Opera e il ritorno di Michael Keato con Il padre dell'anno. Oltre ai titoli che puntano agli appassionati di cinema orientale.

"Là fuori c'è un pubblico" ci dice Mattia Della Puppa nella nostra chiacchierata e non potremmo essere più d'accordo. Va trovato e questo non è sempre semplice. Trovato, coinvolto, portato in sala. Ma Adler sta mettendo in piedi le operazioni giuste per farlo, a partire dal ritorno in sala di Una poltrona per due che anticipa il Natale e prova a mostrare il film a un pubblico che potrebbe non averlo mai visto là dove era nato prima di diventare, almeno da noi, fenomeno natalizio: al cinema.

The Opera!, uno dei film Adler 2025

Una strategia che ha senso esplorare ancora con altri titoli in futuro, iniziata con Il Padrino: Parte 2 e che continuerà nel 2025 con titoli che ci saranno annunciati appena finalizzati gli accordi. Intanto sappiamo già che tornerà in sala Non essere cattivo per il decimo anniversario dall'uscita, un appuntamento "doveroso" che accogliamo con grande gioia.

Titoli da tenere d'occhio

Spulciando il listino Adler ci aveva colpiti molto The Opera - Arie per un'eclissi e le parole di Della Puppa confermano di aver puntato il titolo giusto: il film di Davide Livermore e Paolo Gel Cucco sembra la potenziale sorpresa dei primi mesi dell'anno, un film "visionario nel senso migliore del termine" che crea la perfetta alchimia tra testi e immagini, musica e moda. Un titolo che mira a raggiungere un pubblico molto appassionato è invece Ago - Prima di tutti che racconta il più vincente pilota di motociclismo della storia, Giacomo Agostini, attraverso le parole dello stesso campione e personaggi che lo hanno conosciuto.

Ma è ugualmente interessante il ritorno di Michael Keaton a un tipo di cinema in cui dà il meglio di sé e in cui rappresenta un vero valore aggiunto: Il padre dell'anno, che racconta la storia di un uomo che si ritrova da solo con i due figli piccoli dopo che la moglie entra in riabilitazione. Un compito che porterà avanti col supporto della figlia più grande, interpretata da Mila Kunis, per un rapporto padre/figlia da ricostruire.

Un pubblico da intercettare

Come detto in apertura, c'è un pubblico per i film in sala, va solo trovato. E in questo senso si applica la strategia distributiva in collaborazione con Dynit per portare in sala tre titoli orientali pronti a intercettare quella fetta ampia e poco assecondata di appassionati del Sol Levante e l'estremo oriente in generale. Si tratta di Voglio mangiare il tuo pancreas, versione live action della storia che abbiamo già apprezzato in animazione, April Come She Will e Your Eyes Tell, rispettivamente di Tomokazu Yamada e Takahiro Mini, esponenti di una cinematografia che il pubblico appassionato segue, apprezza e ha fame di guardare su grande schermo.

I film Adler per il 2025