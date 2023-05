Intervista a AJ Styles, stella della WWE: "Adoro i fan italiani, non sarei nessuno senza di loro"

Oltre vent'anni di esperienza nel mondo del wrestling, campione in qualsiasi federazione abbia militato e uno dei migliori ad aver calcato il ring. Non per niente si proclama "The Phenomenal One" e ha già gli occhi puntati sul nuovo World Heavyweight Championship introdotto di recente in WWE. Per vincerlo, però, dovrà affrontare e battere Seth "Freakin" Rollins (di recente entrato a far parte del cast del nuovo Captain America) in un match che promette scintille a Night of Champions. Abbiamo intervistato AJ Styles in esclusiva italiana per Movieplayer.it. Ecco cosa ci ha raccontato.

AJ Styles, l'uomo di punta di SmackDown

AJ, sei stato fermo ai box per molto tempo a causa di un infortunio. Come ti senti adesso, fisicamente, e cosa ne pensi del tuo draft a SmackDown?

Mi sento molto bene, fortunatamente ho recuperato del tutto. Come dico sempre, SmackDown è la casa che ho costruito quindi sono contento di essere tornato e di poterci rimanere in pianta stabile.

AJ Styles contro Seth Rollins, sfida tra i migliori

A Night of Champions affronterai Seth Rollins per il nuovo World Heavyweight Championship. Vi siete già affrontati in passato, ma che strategia adotterai questa volta?

Penso che la strategia sia molto semplice: imparare dai miei errori passati. Non posso negarlo, Seth è al momento uno dei migliori, sa benissimo quello che fa ed è molto versatile sul ring. Sarà difficile batterlo? Assolutamente sì, ma darò il 100% come ho sempre fatto.

Alcuni pensano che il nuovo World Heavyweight Championship sia in realtà un titolo secondario perché Roman Reigns è ancora campione indiscusso. Cosa ne pensi di queste critiche?

Non so se posso essere in disaccordo con queste osservazioni, ma si tratta ugualmente di un titolo mondiale. E quindi lo voglio a tutti i costi. Non posso avere l'opportunità di affrontare Roman, ma va bene così, sono arrivato fino alla finale del torneo e voglio vincere il titolo.

La WWE sta cavalcando l'onda del successo con questi eventi internazionali. A luglio tornerà in UK con Money in The Bank alla 02 Arena. Ti piacerebbe farne parte, magari da campione?

Assolutamente, non vedo l'ora di poter tornare in Inghilterra. Mi sono esibito numerose volte lì e conosco il calore del pubblico inglese, sono unici. Money in The Bank sarà un evento fantastico, per la WWE e per i fan, e voglio farne parte a ogni costo.

Puoi descriverci il tuo rapporto con gli altri componenti della stable OC?

Il nostro rapporto è rimasto immutato sin dal primo momento e si è rafforzato ancor di più con l'ingresso di Michin. Siamo tutti grandi amici e siamo una vera squadra, dentro e fuori dal ring. Non ci sono gelosie di alcun tipo, ci supportiamo a vicenda e diamo il massimo. Ed è per questo che ci divertiamo davvero quando siamo sugli schermi. Ripeto, dal Bullet Club in Giappone all'OC in WWE, nulla è cambiato.

AJ Styles e l'amore per l'Italia

So che hai un grande rapporto con il nostro Paese perchè hai lottato diverse volte da noi prima di firmare con la WWE. Che messaggio vuoi dare ai fan italiani?

I fan italiani sono fantastici, lo dico davvero. Mi nutro della loro energia e ho sempre adorato esibirmi da voi. Non sarei nessuno senza il loro supporto.

Quando si terrà Night of Champions

Il prossimo grande evento della WWE si terrà il 27 maggio al Jeddah Superdome in Arabia Saudita. Prenderanno parte allo show anche Roman Reigns, Gunther e Bianca Belair. Night of Champions sarà visibile, in diretta e in differita, esclusivamente sul WWE Network.

Seth Rollins e AJ Styles si affrontarono per la prima volta a Money in The Bank nel 2019 in un match valevole per lo Universal Championship. A vincere in quell'occasione fu Rollins. I due si si sono poi affrontati nuovamente in altri contesti e Styles non è mai riuscito a ottenere una vittoria pulita ai suoi danni. Riuscirà a cambiare il suo destino a Night of Champions? Lo scopriremo tra pochi giorni.