La Promessa anticipazioni 22 novembre: Manuel sfida Cruz e apre la porta a Ramona

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel teme di essere escluso da Don Alonso

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'attivismo di Angela a favore di Martina e Curro crea tensioni con Alonso e Cruz, tanto che la marchesa decide di affrontarla, intimandole di non immischiarsi negli affari della tenuta. Scossa dal confronto, Angela corre da sua madre Leocadia per capire il vero motivo della sua presenza dai marchesi, ma rifiuta di cedere alle pressioni della madre e alle minacce di Cruz.

Curro esorta Angela a non rinunciare agli studi in Svizzera, preoccupato per il suo futuro. Nel frattempo, Jana fa un passo avanti nella scoperta del suo passato: la stanza segreta in cui avrebbe vissuto sua madre Dolores era stata utilizzata anche dal barone De Linaja, informazione che condivide con Pia.

Ana interpretata da Malania Cruz

La Promessa anticipazioni: Pia teme il ritorno di Ana nella vita di Ricardo

Dopo le recenti discussioni con Cruz, Manuel percepisce suo padre sempre più distante. Il giovane marchesino teme che Don Alonso abbia deciso di relegarlo ai margini ed escluderlo dalla sua vita, soprattutto perché ha sostenuto Catalina quando lei ha proposto un piano alternativo per salvare la tenuta, diverso da quello voluto dal Marchese.

Nel frattempo Ana, dopo aver trovato lavoro in una panetteria di Luján, decide di trasferirsi nella pensione, prendendo la stanza che Lourditas sta lasciando e che le ha proposto di occupare al suo posto. Il maggiordomo accetta la scelta della moglie e la aiuta nel trasloco.

Questi sviluppi mettono in allarme Pia: la donna teme infatti che Don Ricardo possa voler dare una seconda possibilità ad Ana, dimenticando così la loro relazione. Preoccupata, la cameriera di Cruz corre a confidarsi con Don Rómulo, che cerca di rincuorarla ricordandole che Ricardo non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi né di perdonare sua moglie per aver abbandonato lui e Santos.

Santos interpretato da Manu Imizcoz

Curro è tornato alla tenuta insieme a Ramona, determinata a rivelare a Jana alcuni segreti legati a Dolores, la madre dei due ragazzi. Cruz ha impedito all'ex cameriera di entrare nella proprietà, ma Petra la informa che, nonostante il suo divieto, Ramona è stata ricevuta nello studio dei maggiordomi grazie al permesso di Manuel. La notizia manda su tutte le furie la marchesa. Intanto Ramona invita Jana a chiedere a Leocadia maggiori informazioni sul passato di Cruz, convinta che lì si nasconda la verità che la giovane sta cercando.