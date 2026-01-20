L’ombra di Gotham su Asgard: come Tom Hiddleston ha usato il Batman del 1989 per il suo Loki

Tom Hiddleston ha rivelato che in realtà è stato un supercattivo della DC a ispirare la sua carriera nei Marvel Studios.

L'attore, che negli ultimi 15 anni ha interpretato Loki in diversi film e serie televisive della Marvel, ha spiegato che probabilmente non avrebbe interpretato il dio dell'inganno così amato da tutti se non avesse visto Batman di Tim Burton.

"Sinceramente, non credo che avrei interpretato Loki senza quel film", ha detto Hiddleston in una recente puntata del podcast Happy Sad Confused. "Penso che il modo in cui Jack Nicholson ha interpretato il Joker fosse così... nel momento della mia vita in cui l'ho visto, ha avuto un impatto enorme sulla mia immaginazione".

Jack Nicholson è il temibile Joker in una scena del film Batman di Tim Burton

Un cattivo indimenticabile: il Joker di Jack Nicholson

L'attore, che è recentemente tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione di The Night Manager, ha aggiunto "Capivo che era il cattivo, ma si stava divertendo così tanto - che avrebbe potuto descrivere qualcun altro che conosco - ed era così carismatico, creativo e libero".

Hiddleston ha poi riconosciuto a Nicholson il merito di essere stato una grande fonte di ispirazione per la sua interpretazione di Loki quando ha iniziato a recitare in questo ruolo. "Penso che, probabilmente, quando ho interpretato Loki per la prima volta nel film, avevo consapevolmente in mente Jack Nicholson", ha aggiunto.

Nicholson è apparso unicamente in Batman, diretto da Burton e uscito nel 1989. La sua è stata un'interpretazione così iconica che ogni interprete del villain ha dovuto confrontarsi con quella nelle iterazioni successive, da Heath Ledger a Jared Leto e Joaquin Phoenix.

Tom Hiddleston in una sequenza del film Thor, di Kenneth Branagh

Le improvvisazioni per Loki sul set di Thor

Nel corso della stessa intervista, Hiddleston ha spiegato che lui e il regista Kenneth Branagh spesso sperimentavano sul set del primo film girando diverse versioni delle scene di Loki nello stile di attori diversi, come lo stesso Nicholson.

"Abbiamo fatto la versione di Peter O'Toole, che non era un'imitazione di Peter O'Toole, ma un omaggio alla sua sincerità e vulnerabilità in film come Il leone d'inverno", ha detto. "E poi una versione di Jack Nicholson, dove mi sono divertito di più sul set. E poi una versione di Clint Eastwood, dove qualsiasi cosa provassi sarebbe stata nascosta nel profondo e non si sarebbe potuta vedere".