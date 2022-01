Batman Forever: Michael Keaton rivela perché ha rifiutato il film

Dopo aver interpretato Bruce Wayne/Batman in Batman e Batman Returns di Tim Burton, Michael Keaton ha detto no a Batman Forever, lasciando campo libero a Val Kilmer. L'attore ha svelato adesso il motivo del rifiuto.

Michael Keaton nei panni dell'eroe mascherato di Gotham City

Non è un segreto per nessuno che Michael Keaton sia particolarmente orgoglioso dell'esperienza fatta nei panni dell'Uomo Pipistrello e del successo avuto dai due film che lo hanno visto protagonista. Il regista Tim Burton lo ha voluto fortemente contro il volere dei fan, che ritenevano un attore comico inadatto per il personaggio di Bruce Wayne. Vista l'esperienza più che positiva, perché Keaton si è rifiutato di proseguire la saga rinunciando a Batman Forever, che ha visto l'arrivo di Joel Schumacher dietro la macchina da presa?

In una recente intervista con In the Envelope: The Actor's Podcast (tramite CBR), Michael Keaton ha spiegato in dettaglio i motivi che lo hanno spinto a rifiutare il film diretto da Schumacher:

"È sempre stato Bruce Wayne. Non è mai stato Batman per me. So che il titolo del film è Batman, ed è estremamente iconico e molto cool grazie a Tim Burton, artisticamente iconico. Ma io sapevo fin dall'inizio che era Bruce Wayne. Questo era il segreto. Non ne ho mai parlato. Tutti direbbero 'Batman, Batman, Batman fa questo' e io continuavo a pensare tra me e me, 'State pensando male. Si tratta di Bruce Wayne'. Che tipo di persona è? Chi diventa? Che tipo di persona fa questo?"

Batman Forever, Val Kilmer ricorda: "Rimasi scioccato durante le riprese del film"

Keaton aggiunge: "E poi quando il regista che ha diretto il terzo film è arrivato ho detto 'Non posso proprio farlo.' E uno dei motivi per cui non potevo farlo era il nuovo regista. Era una brava persona, è morto, ma non parlerei male di lui anche se fosse vivo. Ma a un certo punto, dopo più di un paio di riunioni in cui ho continuato a cercare di razionalizzare l'idea di tornare a interpretare Batman, ho provato a convincerlo a cambiare direzione. Ma ricordo che non ha funzionato e ho capito che non potevo farlo. Mi ha detto 'Non capisco perché tutto debba essere così oscuro e triste' e io gli ho risposto 'Aspetta un attimo, sai come questo tizio è diventato Batman? Hai letto la storia? Voglio dire, è piuttosto semplice.'"

Dopo una lunga pausa, Michael Keaton tornerà a interpretare la sua incarnazione di Bruce Wayne in The Flash di Andy Muschietti e nel film HBO Max Batgirl.