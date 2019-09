Batman Day 2019: l'elenco delle città in cui sarà proiettato il bat segnale

Il Batman Day 2019 si svolgerà sabato 21 settembre e, per l'occasione, sarà proiettato il bat segnale nei cieli delle città di tutto il mondo.

L'evento di quest'anno celebra l'80° anniversario del personaggio di Batman e la DC in collaborazione con Warner Bros hanno annunciato numerosi eventi per l'occasione, tra cui quello più atteso, durante il quale i fan di tutto il mondo vedranno l'iconico simbolo di Batman illuminerà i grattacieli e i monumenti più importanti.

Il Bat segnale apparirà intorno alle ore 20.00 in ciascuna delle città scelte nominate nell'elenco di seguito.

Melbourne, Australia a Fed Square, di fronte a Flinders Street

Tokyo a MAGNET di SHIBUYA109 a Shibuya Scramble Crossing

Berlino a Potsdamer Platz 11

Parigi alle Galeries Lafayette

Barcellona al Museu Nacional d'Art de Catalunya

Londra al Senato

San Paolo a Itaúsa - LMB

New York TBA

Montreal al Complex Dupuis

Città del Messico a Torre Reforma

Los Angeles al municipio

Pam Lifford, presidente di Warner Bros. Global Brands and Experiences ha parlato di quest'iniziativa, raccontandola come un momento di unione per le varie nazioni del mondo, una celebrazione importante per tutti fan: "Il bat segnale è facilmente riconoscibile tra tutte le iconografie di supereroi e questo sarà uno spettacolo straordinario mentre trascendiamo i confini, le lingue e le culture per riunirci tutti con questa singola esperienza. Siamo orgogliosi di inviare il bat segnale durante il Batman Day perché è un importante faro di ispirazione che ci permette di credere che sia possibile affrontare le difficoltà e trasformarlo in qualcosa di buono. Il Batman Day è una celebrazione globale per tutti i fan."

Gli eventi del Batman Day includono anche una tavola rotonda in Barnes & Noble Union Square, moderata dall'editore DC Dan DiDio e con i premiati scrittori e artisti di Batman Scott Snyder, Peter J. Tomasi, James Tynion, IV e Brad Walker. A Los Angeles, DC e Warner Bros. ospiteranno una corsa notturna dedicata all'Uomo Pipistrello e una celebrazione dei fan.