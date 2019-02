The Batman, Christopher Meloni si propone: "Sono pronto per il ruolo!"

Batman non avrà più il volto di Ben Affleck che ha ufficialmente detto addio ai cinecomic della DC e, nell'attesa che i responsabili della Warner Bros. annuncino il nuovo interprete di Bruce Wayne, l'attore Christopher Meloni si è ufficialmente proposto per riportare in azione l'iconico supereroe.

Il protagonista della serie Law & Order: Unità speciale ha infatti dichiarato via Twitter di essere pronto a trasformarsi in Batman, avanzando la propria candidatura ai responsabili della DC Comics.

Yo @DCComics this is what the kids call, "going VIRAL"! Pull the trigger. I'm ready. I'm....BATMAN https://t.co/4hqkeM7wDP — Chris Meloni (@Chris_Meloni) February 6, 2019

Meloni è intervenuto dopo che sui social media numerosi fan avevano bocciato preventivamente un possibile coinvolgimento di Robert Pattinson nel film diretto da Matt Reeves, indicando invece Meloni come possibile interprete.

Il regista e sceneggiatore sembra però maggiormente orientato verso attori di un'età inferiore rispetto a quella di Christopher e il filmmaker ha anticipato che il nuovo capitolo dell'eroe di Gotham City sarà completamente diverso dagli altri progetti in fase di produzione come quelli dedicati al Joker o Harley Wuinn. Reeves ha spiegato: "Sarà un racconto quasi noir dedicato a Batman e spero sia una storia elettrizzante e al tempo stesso emozionante. Sarà maggiormente orientato verso un Batman in versione detective rispetto agli altri film sul personaggio. I fumetti hanno proposto dei racconti di quel tipo. Dovrebbe essere il miglior detective al mondo e non lo è necessariamente nei lungometraggi già realizzati. Vorrei che questo progetto lo mostrasse impegnato a individuare i criminali e risolvere un crimine, permettendo al personaggio di avere un arco narrativo che lo conduca a vivere una trasformazione personale".

Per scoprire chi sarà il protagonista di The Batman, in arrivo nei cinema americani il 25 giugno 2021, bisognerà però attendere forse a lungo.