Batman: Caped Crusader conquista la critica, primo sguardo a Onomatopoeia e Clayface nel nuovo promo

Dopo la pubblicazione di un promo di Batman: Caped Crusader con Firebug, Gentleman Ghost e Nocturna, il marketing di PrimeVideo per la serie in arrivo si concentra ora sui villain Onomatopoeia e Clayface, che secondo Discussing Film saranno doppiati rispettivamente da Dan Donohue e Reid Scott. Inoltre sono arrivate le prime recensioni dei critici sull'imminente show, e sono per la maggior parte positive!

Realizzata da Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, la serie debutterà con tutti i 10 episodi l'1 agosto su Prime Video. In precedenza, Timm aveva dichiarato: "Batman è così all'inizio della sua carriera che nel primo episodio è ancora una leggenda metropolitana". Poi ha aggiunto: "Volevo renderlo un po' strano e spettrale. Se sei bloccato in una stanza con Batman, che tu sia il Commissario Gordon o Barbara Gordon o Renee Montoya, non ti senti a tuo agio. Ti viene da pensare: 'Che cos'è questo tizio? Di cosa si tratta?'".

Tra gli altri cattivi confermati figurano Harley Quinn, Catwoman, Due Facce, il Pinguino (anzi, sarebbe meglio dire la Pinguina) e altri ancora. Tutti i dieci episodi saranno distribuiti in una sola volta, quando la serie debutterà ad agosto.

Batman: Caped Crusader, la recensione: una serie che convince. Il mito del Cavaliere Oscuro (ri)vive ancora

I critici promuovono la serie a pieni voti

L'embargo sulle recensioni è stato revocato per Batman: Caped Crusader e, sebbene la serie abbia grandi aspettative data la popolarità di Batman: The Animated Series, ha avuto un buon inizio su Rotten Tomatoes. Sembra infatti che per i fan del precedente show questo sia un degno successore, anche se la serie animata classica rimane molto amata, quindi non tutti sono convinti che sia alla sua altezza.

Batman: Caped Crusader, un'immagine della serie animata

Nella recensione di Empire si legge: "Questo è un ritorno alle fondamenta di Batman: The Animated Series di Bruce Timm e Paul Dini, uno show che sembra un rinnovamento piuttosto che una ricostruzione". Total Film si accoda allo stesso punteggio e conclude: "Caped Crusader è la risposta di 2024 a Batman: The Animated Series, con 10 episodi pieni di cattivi lunatici e maturi di fronte al Batman di Hamish Linklater in una forte reinvenzione di una serie amata".

IGN non è altrettanto veloce nel fare questi paragoni, con un giudizio di 7/10 che afferma: "Batman: Caped Crusader non è Batman: The Animated Series, ma ne applica lo spirito a una storia poliziesca accattivante". Mentre su Rotten Tomatoes Batman: Caped Crusader ha un punteggio perfetto del 100% al momento.

La sinossi ufficiale dello show recita: "Benvenuti a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di paura. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco mondano Bruce Wayne diventa qualcosa di più e meno che umano: BATMAN. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del GCPD e del municipio, ma le sue azioni eroiche generano ramificazioni mortali e impreviste".