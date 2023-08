Batman Begins: lo screen test di CIllain Murphy diventa virale grazie a Oppenheimer

Il provino di Cillian Murphy per Batman Begins è riemerso in rete, diventando virale, grazie al ruolo da protagonista dell'attore in Oppenheimer di Christopher Nolan..

Lo screen test di Cillian Murphy per Batman Begins di Christopher Nolan è riemerso in rete dopo l'uscita nei cinema americani di Oppenheimer, ultimo lavoro di Nolan che vede protagonista proprio l'attore irlandese.

Il provino è stato originariamente pubblicato come parte di una featurette più lunga e mostra Cillian Murphy sia in costume, nei panni del Cavaliere Oscuro, mentre interroga uno degli uomini di Carmine Falcone, sia nei panni di Bruce Wayne durante una scena con Rachel Dawes (Katie Holmes).

Nolan ha precedentemente ammesso di non aver mai pensato che Murphy fosse adatto per il ruolo di Batman, ma di fatto è rimasto così colpito dalla sua interpretazione da assicurarsi che i dirigenti della Warner Bros. vedessero il filmato e alla fine lo ha scelto per il ruolo del villain Jonathan Crane, ovvero Spaventapasseri.

"Tutti erano così eccitati nel vedere Cillian misurarsi col ruolo di Batman che quando ho detto loro 'Okay, Christian Bale è Batman, ma che ne dite di Cillian per interpretare lo Spaventapasseri?' nessuno si è opposto", ha recentemente dichiarato Nolan a Entertainment Weekly.

Tutti i precedenti cattivi di Batman erano stati interpretati da grandi star del cinema: Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey. È stato un grande salto per loro ed è stato davvero solo sulla base di quel provino"_.

Christian Bale era l'attore giusto per Batman

Lo stesso Cillian Murphy ha ammesso di essere consapevole di essere la persona sbagliata per il ruolo di Batman dopo l'audizione dichiarando:

"Penso che sia stato meglio così perché quella di Christian Bale è una straordinaria interpretazione di quel ruolo. Non mi sono mai considerato l'esemplare fisico giusto per Batman. Per me, è sempre stato Christian Bale".

Per Oppenheimer, in arrivo nei cinema italiani il 23 agosto, Cillian Murphy è andato incontro a una radicale trasformazione fisica che potremo apprezzare a breve sul grande schermo.