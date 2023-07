Oppenheimer, Cillian Murphy e la sfida con se stesso per dimagrire: 'Non lo consiglio a nessuno'

Cillian Murphy ha perso sensibilmente peso per interpretare il tormentato padre della bomba atomica, J. Robert Oppenheimer, nella pellicola di Christopher Nolan. L'attore irlandese, che ha saltato le cene del cast secondo la co-protagonista Emily Blunt, ha rivelato al Guardian che a volte si dimenticava completamente di mangiare.

"È come se fossi su un fottuto treno in corsa. Bang, bang, bang, bang. Dormi per qualche ora, ti alzi, ricominci da capo", ha detto Cillian Murphy descrivendo il suo tour de force attoriale. "Stavo correndo con un'energia pazzesca; ho superato una soglia in cui non mi preoccupavo del cibo o altro. Ero così immerso nel personaggio, ma è stato bello perché il personaggio era così. Non mangiava mai".

Un sofferto processo di dimagrimento

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

Cillian Murphy ha spiegato che il vero Oppenheimer andava avanti a "sigarette e pipe, le alternava", prima di morire di cancro nel 1967. Per interpretare lo scienziato di Oppenheimer, l'attore era determinato a somigliargli il più possibile:

"Diventi competitivo con te stesso, il che non è salutare. Non lo consiglio.".

Put ammettendo il cambiamento fisico, Cillian Murphy ha aggiunto di non voler svelare quanto abbia esattamente perso nel processo creativo: "Non voglio che diventi, 'Cillian ha perso x peso per la parte.'"

L'attore aveva parlato della sua recitazione fisica in una precedente intervista al New York Times in cui aveva spiegato: "Adoro recitare con il mio corpo, e Oppenheimer aveva una fisicità e una silhouette molto specifiche, che volevo riprodurre correttamente. Ho dovuto perdere parecchio peso e abbiamo lavorato con il costume e la sartoria; era molto magro, quasi emaciato, viveva di martini e sigarette. Aveva questi occhi davvero luminosi e volevo dargli questo sguardo con gli occhi spalancati, quindi abbiamo lavorato molto sulla sua silhouette e sulle sue espressioni prima di iniziare".

L'uscita italiana di Oppenheimer è prevista per il 23 agosto.