Batman, Cillian Murphy sapeva di essere la persona sbagliata dopo l'audizione: 'Non ho il fisico adatto'

La prima, storica collaborazione tra Cillian Murphy e Christopher Nolan risale a Batman Begins, film del 2005 che ha riportato in auge il mito del cavaliere oscuro dopo i tentativi cartooneschi di Batman Forever e Batman & Robin. Ai microfoni del podcast WTF with Marc Maron, Murphy ha spiegato di aver effettuato un provino per interpretare Batman pur sapendo di non essere adatto .

"Io e Chris ci incontrammo per la prima volta a Los Angeles circa 20 anni fa. Penso avesse visto il film 28 giorni dopo e per qualche ragione voleva provinarmi per interpretare Batman, ma sapevo (e anche lui sapeva) di non essere adatto per la parte. Ma alla fine ho fatto l'audizione e mi ha scelto per interpretare Spaventapasseri, e poi abbiamo realizzato tanti altri film assieme".

L'attore ha poi aggiunto: "Non penso di avere il fisico adatto per interpretare Bruce Wayne. Christian Bale si è letteralmente trasformato per quel ruolo e lo ha fatto suo. Per me è stato grandioso". Murphy ha interpretato lo Spaventapasseri in tutti e tre i film su Batman diretti da Nolan.

Cillian Murphy sarà Oppenheimer

La collaborazione tra la star e Nolan continua con Oppenheimer, film in cui vestirà i panni del fisico J. Robert Oppenheimer, inventore della bomba atomica. Il regista lo ha girato in tempo record: soltanto 57 giorni.

Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare. L'uscita nelle sale italiane è fissata al 23 agosto.