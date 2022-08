Batgirl: Warner Bros. organizza delle proiezioni "funebri" per il cast e i tecnici

Batgirl non approderà sugli schermi di HBO Max, ma un gruppo selezionato di addetti ai lavori potrà vedere il film durante le proiezioni segrete nel lotto della Warner Bros. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, sarebbero infatti in corso una serie di proiezioni per le persone che hanno lavorato al film, cast, troupe, rappresentanti e dirigenti. Una fonte le ha definite "proiezioni funebri", che si tengono prima che il film venga messo a riposo e il girato venga rinchiuso in un caveau, fisico o digitale.

Batgirl: Leslie Grace in un'immagine

Il 2 agosto, Batgirl è diventato il film di cui si è parlato di più al mondo quando è stata diffusa la notizia che il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aveva deciso di cancellare il film DC da 90 milioni di dollari per ottenere uno sgravio fiscale. (Il CEO della società appena fusa sta cercando di risparmiare 3 miliardi di dollari).

Batgirl era in fase di post-produzione quando la Warner ha cancellato il progetto, ma era ancora lontano dall'essere completo, con effetti visivi e colonna sonora temporanei. Il film aveva precedentemente avuto un'unica proiezione di prova con un montaggio provvisorio.

La domanda che si pongono ora i fan è s Batgirl diventerà il nuovo Zack Snyder's Justice League, un film abbandonato che potrebbe vedere la luce in seguito alle insistenze del pubblico. Ma il caso di Batgirl è diverso per molteplici ragioni, notano le fonti. Justice League non era una svalutazione fiscale per lo studio. È uscito nelle sale e non c'era motivo legale che una versione alternativa non potesse esister. Se lo studio dovesse far uscire Batgirl, violerebbe le regole che consentono a Warner Bros. Discovery di richiedere una riduzione delle tasse.

Batgirl: il punteggio delle proiezioni test era quasi uguale a quello di Shazam! 2 e Black Adam

I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah affermano di non avere accesso personalmente a nessun filmato, anche se le fonti affermano che è possibile che alcuni tecnici collegati al progetto abbiano filmati salvati su drive personali. Al contrario, quando Zack Snyder ha abbandonato Justice League nella primavera del 2017, ha lasciato il lotto della Warner con un laptop contenente un montaggio grezzo di quattro ore del film, che in seguito avrebbe completato dopo una campagna durata anni da parte dei fan.

In genere, uno studio non riceverà immediatamente la svalutazione totale delle tasse su un progetto in perdita, ma riceverà subito una certa percentuale e il resto in un lasso di tempo che dura anni. Questo perché non è chiaro quando approda sulla tv via cavo e sulle piattaforme streaming. Diverse fonti hanno suggerito che la Warner potrebbe fare la mossa drastica di distruggere effettivamente il girato di Batgirl come un modo per dimostrare all'IRS che non ci saranno mai entrate dal progetto, e quindi dovrebbe avere diritto alla svalutazione completa immediatamente.