Batgirl, una star del film condivide un video del film cancellato

Non vedremo mai Batgirl sugli schermi, ma non tutte le tracce della sua esistenza sono state completamente cancellate. Una star della pellicola ha infatti condiviso un video dal set del film che mostra le controfigure in azione.

La star Ivory Aquino - la stessa che qualche tempo fa scrisse al CEO di Warner bros. Discovery David Zaslav chiedendo di ripensarci e rendere possibile la visione di Batgirl -, che nel film avrebbe interpretato il personaggio di Alysia Yeoh, ha condiviso su Twitter un filmato della pellicola in cui è possibile vedere al lavoro le controfigure (inclusa quella della protagonista Leslie Grace) durante una scena d'azione ambientata nel periodo natalizio.

È difficile, ovviamente, farsi un'idea sul film cancellato solamente da questi brevi video che hanno la loro comparsa online negli ultimi mesi, ma ovviamente rimane la curiosità di sapere come sarebbe stata la pellicola che a questo punto mai sarà (nemmeno i registi sono riusciti a salvare il girato di Batgirl).

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe poter vedere Batgirl? Vi incuriosisce sapere come sarebbe potuto essere il film?