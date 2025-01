Batgirl: il film cancellato da Warner Bros. era completamente finito, effetti speciali compresi

Sono passati tre anni dalla scioccante cancellazione di Batgirl, film DC che avrebbe dovuto rilanciare il mito dell'eroina dei fumetti. Un membro della troupe è tornato di recente a parlare della pellicola svelando che era praticamente pronta, effetti speciali compresi, quando è stato deciso di eliminarla.

"È pazzesco che l'abbiano cancellato. Era pronto, erano finiti anche gli effetti visivi e tutto il resto", ha detto l'assistente del dipartimento artistico Annie Mitchell in un commento su TikTok. "Credo fermamente che esista ancora. Spero davvero che qualcuno lo divulghi tra 10 anni."

Il commento sarebbe la risposta a un video in tendenza su TikTok in cui gli utenti rispondono alla domanda "Qual è il tuo pezzo preferito dei media perduti?", a cui @hellenicrequiem ha risposto Batgirl. "In realtà è così sconvolgente vedere la quantità di amore e impegno messi in un film solo per poi cancellarlo per motivi fiscali", ha osservato l'utente.

Vedremo mai Batgirl?

Secondo IMDb, Annie Mitchell ha collaborato nel dipartimento artistico di Batgirl durante le riprese del film in Scozia. "Sono stata nel dipartimento addetto alle decorazioni del set per l'intero film" ha spiegato. "Per cose come l'incredibile trasformazione stradale che abbiamo fatto per trasformare una via qualsiasi di Glasgow in Gotham."

Interpretato da Leslie Grace nel ruolo di Batgirl, il cinecomic era basato sul personaggio dei fumetti Barbara Gordon, giovane vigilante e figlia del commissario di polizia James Gordon che conduce una doppia vita a Gotham City. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Batgirl avrebbe dovuto fare parte del DCEU, infatti vedeva nel cast volti noti quali J. K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser, Michael Keaton e Ivory Aquino.

Batgirl, Michael Keaton sulla cancellazione del film: "Non mi importa, ho ricevuto un gran bell'assegno"

Lo sviluppo del lungometraggio è iniziato 2017, ma ha dovuto affrontare una riscrittura nel 2018 e poi ha cambiato regista nel 2021. Ma nell'agosto 2022 il film è stato eliminato a causa del taglio dei costi, nonostante fosse già entrato in post-produzione. Tuttavia, considerando le centinaia di migliaia di Mi piace ricevuti dal video di TikTok in cui si cita il film, è chiaro che i fan vogliono ancora vedere Batgirl. Chissà che Warner Bros. prima o poi non decida di cambiare idea.