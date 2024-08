Batgirl, Michael Keaton sulla cancellazione del film: "Non mi importa, ho ricevuto un gran bell'assegno"

L'attore non è dispiaciuto che il film ormai completato sia stato cancellato, in quanto è stato ben pagato per il ruolo

Impegnato nella promozione di Beetlejuice Beetlejuice, in uscita a settembre, Michael Keaton ha recentemente dichiarato alla rivista GQ di non essersi arrabbiato troppo quando la Warner Bros. ha rinunciato all'uscita di Batgirl, in cui l'attore aveva ripreso il suo iconico ruolo di Batman al fianco di Leslie Grace nel ruolo principale.

Lo studio ha accantonato il film nell'agosto del 2022 per ridurre le perdite economiche. Batgirl, realizzato con un budget di 90 milioni di dollari, era già stato girato e in fase di post-produzione quando è stata presa la decisione, che è stata uno shock per tutta l'industria. Variety aveva riportato che gli sgravi fiscali erano stati determinanti dietro la decisione di "uccidere" Batgirl.

"No, non mi importava in un modo o nell'altro. E stato divertente, piacevole e ho ricevuto un gran bell'assegno", ha detto Keaton quando gli è stato chiesto se fosse deluso per la cancellazione del film. GQ fa notare che Keaton si è anche "sfregato le dita nel gesto universale per dire 'soldi a palate'".

The Flash: un primo piano di Michael Keaton

"Mi piacciono quei ragazzi. Sono bravi ragazzi", ha aggiunto con una nota più dolente sui registi di Batgirl Adil El Arbi e Bilall Fallah. "Faccio il tifo per loro. Voglio che abbiano successo, e credo che si siano sentiti molto delusi, e questo mi ha fatto sentire male. Io invece sto bene".

Batgirl: ecco il Batman di Michael Keaton nelle nuove foto dal set del film cancellato

Batgirl è stato uno dei due cinecomic che avrebbe dovuto segnare il ritorno del Bruce Wayne/Batman di Keaton, ruolo che ha interpretato per la prima volta in Batman di Tim Burton del 1989 e che ha ripreso in Batman - Il ritorno del 1992. Prima era arrivato The Flash, che è stato distribuito dalla Warner Bros. nel luglio 2023, ma ha fatto fiasco al botteghino con 271 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nell'intervista a GQ, Keaton ha nuovamente elogiato Burton. I due hanno recentemente lavorato ancora una volta insieme per Beetlejuice Beetlejuice, l'atteso sequel del cult del 1988. "Tim merita un enorme credito. Ha cambiato tutto", ha dichiarato Keaton. "Non posso necessariamente provarlo, ma c'è una forte possibilità che non ci sarebbe stato un Universo Marvel né un Universo DC senza Tim Burton".