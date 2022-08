Batgirl, i registi: "Abbiamo provato persino a salvare il film sul telefono"

È una triste storia, quella del film di Batgirl, senza apparente lieto fine. Perché anche se i registi della pellicola decidessero di condividere qualche filmato, non potrebbero... Non esiste più traccia del cinecomic DC, nemmeno sui loro telefoni.

Lo ha rivelato Bilall Fallah, co-regista di Batgirl assieme ad Adil El Arbi, durante una recente intervista, tradotta da French with Skript.

Il regista ha spiegato: "Non ci è rimasto nulla. Adil mi chiamò [quando si seppe della cancellazione] e mi disse 'Salva tutto sul telefono!', ma quando andai sui server... Non c'era rimasto nulla" ha raccontato "Noi eravamo tipo... 'Dannazione!'. Non abbiamo più nemmeno le scene con Batman".

Ciò che è più amaro da mandar giù per i due filmmaker, tuttavia, sono le ragioni per cui è avvenuto il tutto.

"Warner Bros. ci ha detto che non era un problema di [mancanza di] talento da parte nostra o dell'attrice [Leslie Grace], o che riguardasse la qualità del film" ha spiegato Fallah "E poi eravamo nel mezzo della fase di montaggio. C'era ancora tanto lavoro da fare, quindi non è che il film fosse completato. Ma Warner Bros. ci ha detto che la cancellazione è stata una decisione strategica, un cambio nel management, così da poter risparmiare soldi".