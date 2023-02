Batgirl, Leslie Grace difende il film: "C'era sicuramente del potenziale"

Durante una recente intervista con Variety, Leslie Grace ha confessato quello che ha provato quando ha saputo della cancellazione di Batgirl. Nel raccontare le sue prime reazioni, inoltre, ha anche tentato di difendere il film dalle successive accuse da parte di Peter Safran.

"Ho avuto i miei incontri con i CEO di Warner Bros. Film Group, Pam Abdy e Mike De Luca, e loro mi hanno spiegato cosa pensavano del progetto, e che si trattava di cose che erano fuori dal loro controllo, piani e budget che erano stati messi in atto prima ancora che facessero parte della squadra. Ci sono molte cose che ho imparato attraverso l'esperienza del cinema, realizzando quali sono gli elementi su cui hai il controllo e quali, invece, non puoi controllare", ha detto Leslie Grace a Variety rispondendo a una domanda su una precedente affermazione di Peter Safran. Il Co-CEO dei DC Studios, presentando i prossimi progetti tratti dai fumetti, aveva rilasciato delle dichiarazioni secondo cui l'uscita di Batgirl avrebbe potuto danneggiare la DC. La protagonista ha sottolineato: "Non hanno mai spiegato, in termini specifici, quali fossero le motivazioni secondo cui il film avrebbe danneggiato la DC in modo creativo, ma quando vengono espressi pareri del genere con una tale leggerezza, posso capire perfettamente la frustrazione delle persone che ci hanno lavorato duramente".

Quando le hanno chiesto se, dal suo punto di vista, aveva notato qualche elemento negativo durante la produzione di Batgirl che avrebbe potuto presagire quello che è successo, Leslie ha spiegato: "Non ti mentirò. In ogni film ci sono ostacoli, e il nostro film si è mosso lungo la stessa china. La metà delle riprese sono state notturne in Scozia, dove non smette mai di piovere. Quindi c'erano degli ostacoli, ma alla fine, grazie al talento della nostra incredibile troupe nulla ci ha mai impedito di realizzare ciò che sapevamo di voler realizzare. Almeno da quello che ho potuto vedere".

La giovane attrice ha infine rivelato di aver voluto vedere il montaggio realizzato per Batgirl prima della cancellazione del progetto: "Questa è l'unica cosa che ho chiesto. Ho avuto modo di vedere il film fin dove è arrivato; non era completo quando è stato testato. C'erano un sacco di scene assenti. Alcune erano all'inizio del processo di editing e sono state tagliate fuori a causa di quello che stava succedendo in azienda. Ma il film che ho visto - le scene che c'erano - è stato incredibile. C'era sicuramente del potenziale secondo me. Forse vedremo delle clip più avanti".