Batgirl: Leslie Grace condivide un video girato durante le riprese del film

La cancellazione della distribuzione di Batgirl ha sorpreso tutti, compresa la protagonista Leslie Grace che ora, a distanza di settimane dalla notizia, ha condiviso un nuovo video del dietro le quinte.

L'attrice ha condiviso su TikTok il breve filmato che la mostra mentre si prepara per le scene d'azione e viene truccata, aggiungendo la didascalia "Non potevo resistere".

Leslie Grace, nel mese di agosto, aveva commentato la cancellazione di Batgirl da parte della Warner Bros dichiarando di essere orgogliosa dell'amore, del duro lavoro e dell'impegno di tutto il cast e della troupe dimostrati in sette mesi di riprese. La giovane attrice aveva sottolineato: "Mi sento fortunata ad aver lavorato tra dei grandiosi talenti e di aver formato dei rapporti che dureranno tutta la vita".

Leslie si era poi rivolta ai fan dichiarando: "A ogni fan di Batgirl... Grazie per l'amore e aver creduto in noi, permettendomi di indossare un mantello e diventare, come dice Barbara 'la mia dannata eroina!'. Batgirl per la vita!".

Il film era stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Tra gli interpreti erano stati inoltre coinvolti Michael Keaton, Brendan Fraser e J.K. Simmons.

Ecco il video: