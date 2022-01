Batgirl, Leslie Grace svela il suo costume: "Lasciate che mi sottovalutino" (FOTO)

Leslie Grace ha pubblicato sui social una foto in cui indossa il costume di Batgirl, il personaggio che interpreterà nell'omonimo film di HBO Max, le cui riprese procedono in Scozia e la cui uscita è prevista per la fine del 2022.

Nel suo ultimo post di Instagram, Leslie Grace mostra il costume viola e giallo di Batgirl, insieme ad una citazione che non fa che accrescere la curiosità e l'interesse per la sua performance: "Uso le loro aspettative contro di loro. Quella sarà la loro debolezza. Non la mia. Lasciate che mi sottovalutino tutti. E quando la loro guardia è abbassata ed il loro orgoglio si è alzato, lasciate che li prenda a calci nel sedere". Il design usato è quello del costume indossato da Barbara Gordon nei primi giorni da combattente del crimine, un periodo che, a quanto pare, sarà raccontato nel film. In ogni caso, è del tutto probabile che questo non sarà l'unico costume che l'attrice indosserà nel film, ma è comunque entusiasmante per i fan vedere come i realizzatori abbiano attinto direttamente dal materiale originale.

Sebbene i dettagli riguardanti la trama del film rimangano scarsi, sappiamo che Michael Keaton dovrebbe fare la sua apparizione nei panni di Batman, potenzialmente come mentore di Barbara Gordon. L'attore tornerà per la prima volta nel ruolo del supereroe nel film The Flash, in un ruolo di supporto al fianco di Ezra Miller. Multiverso a parte, sarà divertente vedere Grace recitare nei panni di Batgirl, affiancata da un volto conosciuto ed amato dai fan.

Alla regia del film troviamo Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys for Life), mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey). Oltre a Keaton, il cast di supporto include Brendan Fraser nei panni dell'antagonista Firefly e J.K. Simmons nel ruolo del Commissario Gordon. Inoltre, Jacob Scipione, Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai si uniranno al film in ruoli sconosciuti.