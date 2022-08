Batgirl, la compositrice della colonna sonora del film sulla sua cancellazione: "È un gran peccato"

La cancellazione di Batgirl da parte di Warner Bros. Discovery ha certamente fatto parlare il web negli ultimi giorni, e ora anche la compositrice della colonna sonora del film, Natalie Holt ha espresso il suo dispiacere al riguardo.

Se ne era lamentato persino Kevin Smith, che con la produzione di Batgirl non aveva avuto particolari legami, figurarsi quanto può essere dispiaciuto qualcuno che ha passato più di un anno a lavorarci...

La compositrice di Loki e Obi-Wan Kenobi Natalie Holt ha recentemente chiacchierato con Discussing Film della sua carriera, e il discorso non poteva non includere anche uno dei suoi ultimi progetti, la colonna sonora di Batgirl, che tuttavia non verrà mai ascoltata perché il film non sarà distribuito.

"Avevo composto quasi un'ora e mezza di musica. Ci ho lavorato per un anno. Quindi sì, trovo molto triste quanto accaduto" ha raccontato Holt "Ero sul set lo scorso Natale, [i registi] Adil [El Arbi] e Bilall [Fallah] hanno apprezzato tantissimo Loki ed è per questo che sono stata scelta per comporre la colonna sonora di Batgirl. Quindi è un peccato che non verrà condiviso con il mondo dopo che ci abbiamo lavorato per tutto questo tempo. Decisamente deludente".

E quando le viene chiesto se c'è qualcosa che vuole dire al riguardo, la compositrice risponde: "Non so, è un gran peccato. È stato un piacere lavorare con tutte le persone coinvolte nel progetto, questo posso dirvelo".