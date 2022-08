Batgirl, Kevin Smith sulla cancellazione del film DC: "Che brutta figura da parte dello studio"

Non vedremo mai Batgirl, a causa delle recenti decisioni di Warner Bros. Discovery che stanno facendo discutere il web in questi giorni, e che adesso sono state commentate anche da Kevin Smith.

Il regista, produttore e sceneggiatore Kevin Smith, che ha tra l'altro spesso a che fare con i prodotti DC - ha lavorato anche alle serie The CW come The Flash e Supergirl, e ha rivelato di avere avuto in cantiere una nuova produzione DC, almeno fino a quando anche questa non è stata cancellata da Warner Bros. Discovery - ha criticato aspramente le ultime scelte creativo-produttive e finanziarie della major, a partire dalla cancellazione di Batgirl.

"Non ci fanno per niente una bella figura a cancellare la Batgirl latino-americana. E non lo dico solo per sembrare woke" ha affermato tra le altre cose Smith al suo Hollywood Babble-On, come riporta anche Deadline, e assieme al co-conduttore Ralph Garman ha portato anche l'esempio di un altro film DC che, invece, non è stato cancellato nonostante i problemi legali del suo protagonista...

"Ma poi non mi interessa se il film era davvero spazzatura... E vi garantisco che non poteva esserlo. I registi di Batgirl hanno lavorato anche a degli episodi di Ms. Marvel, e quello show è stato fantastico, e non avevano nemmeno il budget di questo film".

"E poi Warner Bros. dovrebbe saperlo ormai, hanno fatto un sacco di film sui supereroi che non sono stati granché, e ci hanno comunque guadagnato!" ha aggiunto Garman, con Smith che, dal punto di vista di chi questi show li ha realizzati, ha concluso "Esatto, ma se ci pensi, anche se non fosse stato il massimo, con 90 milioni di dollari di budget, come poteva essere inferiore alle serie tv prodotte finora, che hanno un budget assai minore? Io amo tutti gli show di The CW, ma spesso si notano i vincoli dovuti a un budget comunque esiguo. E se qui la lamentela che hanno avuto al riguardo [su Batgirl] era il fatto che non fosse abbastanza 'grande' per essere mostrato in sala, perché comunque non mostrarlo? Se era pari o anche solo leggermente meglio di un episodio di Arrow, perché non farcelo comunque vedere?".

E voi, che ne pensate? Concordate con Smith?