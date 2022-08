Batgirl, la reazione di Leslie Grace alla cancellazione del film

Il film di Batgirl prodotto da HBO Max, inizialmente per poter essere distribuito proprio tramite la piattaforma streaming di Warner Bros e poi destinato alle sale, non è più una realtà, e ora la sua protagonista Leslie Grace commenta il forzato addio alla pellicola e al ruolo di Barbara Gordon.

La rivoluzione in casa Warner Bros. Discovery a seguito della fusione delle due aziende ha avuto inizio, e come spesso accade quando si portano avanti simili operazioni, c'è sempre qualcuno o qualcosa che ci va di mezzo e ne paga lo scotto. Stando ai recenti annunci, sembra che la prima di una potenziale lunga lista di vittime sia stata la pellicola DC diretta da Adil El Arbi e Bilall Fallah Batgirl, i cui lavori erano giunti già quasi al termine (a fronte di un budget di 78 milioni di dollari, come riporta anche Rolling Stones).

E se i registi hanno commentato la decisione esprimendo comunque tutta la loro gratitudine per il team con cui hanno collaborato per realizzare il lungometraggio, la protagonista del film Leslie Grace non è da meno, e con un post su Instagram ha voluto ringraziare per l'opportunità e il duro lavoro del resto del cast e della crew.

"Cara famiglia! A seguito delle recenti news sul nostro film Batgirl, [posso dirvi che] sono orgogliosa dell'amore, del duro lavoro e delle buone intenzioni che tutto il nostro incredibile cast e la nostra instancabile crew hanno riversato negli ultimi 7 mesi in Scozia per realizzare questa pellicola" scrive l'attrice nella caption del post, che include anche vari momenti dal backstage del film tra foto e video dal set "Mi sento davvero onorata per aver potuto lavorare con alcuni tra i migliori professionisti del campo e aver potuto forgiare dei rapporti che porterò con me a vita".

"A tutti i fan di Batgirl [voglio dire] GRAZIE per l'affetto e la fiducia, per avermi permesso di indossare i panni di Barbara e diventare, come dice anche lei, 'la mia stessa, stramaledetta eroina'. Batgirl a vita!" ha poi concluso.

E voi, quanta curiosità avevate per il progetto, e quanta ne avete ora che Batgirl non vedrà mai la luce?