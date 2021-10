Batgirl: Brendan Fraser interpreterà il villain nel film

Batgirl ha trovato il suo villain: Brendan Fraser reciterà infatti nel film prodotto da Warner Bros e DC che verrà realizzato per HBO Max. La conferma della presenza dell'attore nel cast è stata svelata dai produttori che hanno condiviso l'interessante aggiornamento riguardante il cast.

La sceneggiatura di Batgirl è stata firmata da Christina Hodson, mentre Kristin Burr fa parte del team dei produttori, e Adil El Arbi e Bilall Fallah saranno coinvolti come registi.

Brendan Fraser, secondo quanto dichiara Deadline, porterà sugli schermi il supervillain chiamato Firefly.

Il personaggio è stato creato da Frances Herron e Dick Sprang e ha debuttato nel numero 184 di Detective comics. Tra le pagine è conosciuto anche come Garfield Lynns ed è un famoso piromane che appare più volte nella storia di Batman e Batgirl, in particolare tra le pagine di Batgirl: Year One che racconta la storia delle origini di Barbara Gordon.

Il lungometraggio racconterà la storia della figlia del Commissario Gordon e si ispirerà alla versione introdotta tra le pagine dei fumetti nel 1961, in cui il personaggio si chiamava Betty Kane.

Nel cast di Batgirl ci saranno Leslie Grace nel ruolo della protagonista, J.K. Simmons che interpreta ancora una volta il Detective Gordon e Jacob Scipio.