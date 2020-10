Bastardi senza Gloria, su Netflix in streaming da oggi

Bastardi senza gloria, il film datato 2009 con cui Quentin Tarantino si cimenta con la riscrittura della II guerra mondiale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 23 ottobre 2020.

Nella Francia occupata dai nazisti Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) assiste all'esecuzione della sua famiglia su ordine del colonnello Hans Landa (Christoph Waltz), ma riesce a fuggire a Parigi dove assume una nuova identità, come operatrice e titolare di un cinema. In un'altra località europea, il tenente Aldo Raine (Brad Pitt) si mette alla guida di un gruppo di soldati ebrei conosciuti dai loro nemici come I Bastardi. Insieme ai suoi uomini, Raine collabora con con l'attrice tedesca Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), che in realtà è un agente segreto, in una missione speciale per rovesciare il Terzo Reich.

Una scena di Inglourious Basterds, war movie diretto da Quentin Tarantino

Il loro destino si incrocerà con quello della Dreyfus e con i suoi piani di vendetta personale. Christoph Waltz, alla sua prima incursione a Hollywood, è assolutamente memorabile, tanto da portarsi a casa l'unico Oscar tra le 8 candidature ricevute da Bastardi senza gloria, che resta il secondo maggiore incasso nella gloriosa carriera di Tarantino, secondo solo a Django Unchained. Presentato con successo al Festival di Cannes di quell'anno, prima di sbarcare nelle sale di tutto il mondo, Inglorious Basterds vanta un super cast composto da Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Eli Roth, Samm Levine, B.J. Novak, Til Schweiger.