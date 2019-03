Bastardi Senza Gloria, su Netflix in streaming da oggi

Marzo è agli sgoccioli ma ci sono ancora nuovi film in arrivo su Netflix: oggi Bastardi senza gloria arriva in streaming! La pellicola è uno dei capolavori di Quentin Tarantino, datato 2009, con un cast d'eccezione.

Mélanie Laurent è tra i protagonisti del film Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino

Nella Francia occupata dai nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale, Shosanna Dreyfus assiste all'esecuzione della sua famiglia su ordine del colonnello nazista Hans Landa, ma riesce a fuggire a Parigi dove assume una nuova identità, come operatrice e titolare di un cinematografo. Nel frattempo, in un'altra località europea, il tenente Aldo Raine si mette alla guida di un gruppo di soldati ebrei conosciuti dai loro nemici come I Bastardi. Insieme ai suoi uomini, Raine collabora con con l'attrice tedesca Bridget Von Hammersmark, che in realtà è un agente segreto, in una missione speciale per rovesciare il Terzo Reich. Il loro destino si incrocerà con quello della Dreyfus, che tra l'altro sta pianificando una vendetta personale.

Bastardi senza gloria è stato presentato con successo al Festival di Cannes prima di sbarcare nelle sale di tutto il mondo e diventare uno dei protagonisti della Notte degli Oscar 2009, dov'è arrivato con otto nomination. A trionfare, alla fine, fu 'solo' Christoph Waltz come Migliore Attore Non Protagonista, nel ruolo del terribile Hans Landa. Nel super cast anche Interpretato da Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Daniel Brühl, Eli Roth, Samm Levine, B.J. Novak, Til Schweiger e, ovviamente, Samuel L. Jackson. Inglorious Basterds è il secondo incasso più alto del regista americano, subito sotto Django Unchained.

Il film di Quentin Tarantino è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tanti horror, film cult, e anche qualche pellicola inedita.