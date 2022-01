Bastardi senza gloria, Diane Kruger: "Tarantino non mi voleva alle audizioni. Ma io ho pensato 'Si fotta'"

Diane Kruger ricorda quanta fatica ci sia voluta per convincere Quentin Tarantino a farle un provino per Bastardi senza gloria, visto che il regista era contrario.

Diane Kruger svela di non essere stata la prima scelta di Quentin Tarantino per Bastardi senza gloria. Tutt'altro. Il regista non la voleva neppure alle audizioni, ma lei ha deciso di ignorare le sue idiosincrasie e ha avuto ragione.

Diane Kruger è Bridget von Hammersmark nel film Bastardi senza gloria

In Bastardi senza gloria Diane Kruger, 45 anni, interpreta il ruolo di Bridget von Hammersmark, un'attrice tedesca che svolge la duplice attività di spia per conto degli alleati. Ospite del podcast Reign with Josh Smith, l'attrice ha rivelato che Quentin Tarantino non era affatto interessato a ingaggiarla per il suo film:

"Ha fatto il provino a tutti, ma non voleva farlo a me perché aveva visto un film in cui recitavo che non gli era piaciuto. Quindi non ha creduto in me fin dall'inizio. Letteralmente, l'unico motivo per cui mi ha fatto il provino è perché non c'era più nessun altro".

La Kruger ricorda: "Ho dovuto pagare il mio volo da New York per andare in Germania perché lui non l'avrebbe fatto. Anche se è americano, negli Stati uniti non mi avrebbe incontrato. Quindi ho dovuto superare una serie di ostacoli che mi hanno stordito, ma mi sono detta, 'Sai una cosa? Si fotta! Lo farò e gli dimostrerò che posso farcela.' E per fortuna tutto ha funzionato".

Bastardi senza gloria ha fruttato a Diane Kruger molti consensi per il suo ruolo e persino uno Screen Actors Guild Award per l'eccezionale interpretazione da non protagonista.

"Credo che questa storia abbia rappresentato una lezione anche per Quentin. A volte categorizzi le persone, lo facciamo tutti. Pensi che siano in un certo modo e magari non è affatto vero."