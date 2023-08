Barbie: svelata la data d'uscita in digitale del film campione d'incassi con Margot Robbie

Secondo un articolo pubblicato su Variety, Barbie sarà finalmente disponibile sulle varie piattaforme digitali di streaming on demand a partire dal prossimo 5 settembre, dopo una corsa al box-office non ancora terminata che lo ha reso il film con il maggior incasso dell'anno.

Al momento non si tratta di una data ufficiale, alcune fonti indicavano l'arrivo del film in streaming su Max per il prossimo autunno, quindi potrebbero esserci delle leggere variazioni nei prossimi giorni. Questo anche perché il film sta ancora continuando a macinare record su record al box-office internazionale.

La trama del film sue Barbie (Margot Robbie) mentre vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno la bambola Mattel scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire per il mondo reale cercando di ritrovare quella felicità che sembra perduta per sempre.

Barbie da record: è il primo film diretto da una donna a superare il miliardo di dollari di incasso

Nel cast ci sono anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.