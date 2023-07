Barbie, Ryan Gosling: 'Non ero certo di avere la giusta Kenergia'

Ryan Gosling, in occasione della première di Barbie, ha spiegato perché non era certo di voler accettare il ruolo di Ken.

Ryan Gosling ha ammesso che inizialmente non era convinto di essere in grado di interpretare Ken nel film Barbie.

La star canadese, durante la première del progetto diretto da Greta Gerwig, ha infatti condiviso i suoi dubbi prima di accettare la parte parlando ai microfoni di SiriusXM.

I dubbi prima di arrivare sul set

Parlando di Barbie, Ryan Gosling ha spiegato: "All'inizio ho dubitato della mia Kenergia. Questa era una sinfonia così perfetta che non volevo essere l'unico strumento stonato".

Il protagonista del film di Greta Gerwig ha aggiunto: "Non ero certo di essere in grado di farlo. So che pensavano che potessi riuscirci, ma poi ho pensato 'Non lo so, quello è ciò che pensano'".

Ryan ha quindi sottolineato come ha cambiato idea: "Ho deciso che sarei stato il più possibile Ken. Ero totalmente Ken dalla mattina alla sera e, se devo essere onesto, sono un po' Ken anche ora".

I dettagli sul film

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken, anticipa la sinossi ufficiale del film in arrivo il 20 luglio nelle sale italiane.

Gerwig ha firmato la sceneggiatura di Barbie con il suo partner Noah Baumbach.

Tra gli interpreti, oltre a Margot Robbie e Gosling, ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.