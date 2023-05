Barbie: Ryan Gosling ha inviato una sorpresa a tema Braveheart al pigiama party del cast

La regista di Barbie, Greta Gerwig, ha svelato che Ryan Gosling ha ideato una sorpresa inaspettata quando non ha potuto partecipare al pigiama party organizzato per il cast del film.

Il cast del film Barbie ha partecipato a un pigiama party prima dell'inizio delle riprese e Ryan Gosling, che non ha potuto partecipare, ha inviato ai colleghi un regalo davvero speciale legato, inaspettatamente, a Braveheart.

In un articolo pubblicato dal magazine GQ viene infatti raccontato il divertente aneddoto confermato dallo stesso attore canadese.

Una sorpresa per il cast

Greta Gerwig, parlando del periodo precedente alle riprese di Barbie, ha svelato che insieme a Margot Robbie aveva organizzato un pigiama party per tutte le interpreti dell'iconica bambola della Mattel, invitando anche chi aveva il ruolo di Ken a passare per un saluto. Ryan Gosling non ha potuto partecipare, ma ha inviato una sorpresa speciale.

A metà serata, inaspettatamente, si è infatti presentato qualcuno alla porta. La regista ha ricordato: "Si presenta questo tizio, un uomo scozzese vestito con il kilt, e si mette a suonare la cornamusa. Dice che Gosling l'ha mandato. Poi si è messo a leggere il monologo di Braveheart - cuore impavido e se ne è andato".

Ryan, rispondendo alle domande sulla scelta di far leggere il discorso in cui Mel Gibson ricorda che gli inglesi non potranno mai privarli della libertà, ha semplicemente spiegato: "Beh, alle volte semplicemente hai bisogno di sentirlo".

Greta ha quindi lodato l'attore canadese: "Capisce sempre molto rapidamente cosa sarebbe la cosa più divertente da fare. E la fa".

I dettagli del film

Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i protagonisti di Barbie, la cui sinossi ufficiale è la seguente:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

L'attrice è impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment.Greta Gerwig firmerà la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

La regista e attrice è tornata quindi sul set dopo l'adattamento di Piccole Donne.

Nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.

Barbie è diretto da Greta Gerwig