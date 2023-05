Barbie contro Oppenheimer, Matt Damon invoca la tregua: 'Si può andare al cinema due volte in un weekend'

Matt Damon propone una soluzione per risolvere il conflitto via social tra i fan di Barbie e quelli di Oppenheimer: vedere due film nello stesso fine settimana.

Non si ferma la faida social tra i fan di Oppenheimer e quelli di Barbie da quando Universal e Warner Bros. hanno annunciato che i due film negli USA usciranno nello stesso giorno: il 21 luglio. Ad alimentare il dramma, Oppenheimer è il primo film di Christopher Nolan prodotto da Universal dopo la rottura con Warner Bros.

"Questa è la prima volta che ne sento parlare, in realtà. Non ho prestato attenzione a questo", ha recentemente dichiarato Matt Damon a Vanity Fair dopo essere venuto a conoscenza del dibattito sui social media su quale film i fan vedranno per primo la sera dell'inaugurazione. "Le persone possono andare a vedere due film in un weekend. Oppenheimer è uno di questi!"

Avendo quattro figlie femmine, Matt Damon potrebbe avere la scelta obbligata e optare per Barbie.

"Dovrò chiederglielo", afferma. "Se è così, vedranno due film quel fine settimana!"

Chi interpreta Matt Damon in Oppenheimer

Matt Damon fa parte del ricco cast del biografico Oppenheimer nei panni del Generale Leslie Groves, il direttore del Progetto Manhattan che affida a J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) il compito di sviluppare la bomba atomica per porre fine alla Seconda Guerra Mondiale:

"Groves era un militare, e gran parte di quell'ethos riguarda la divisione in compartimenti e la necessità di sapere tutte le cose. E gli scienziati si occupavano di condividere le informazioni in modo da ottenere la verità... c'era questa tensione costante. Gli scienziati hanno ritenuto che fosse effettivamente necessario condividere tutte le informazioni che potevano, e i militari hanno ritenuto che dovessimo cercare di ottenere tutti i guadagni possibili senza rivelare nessuno dei nostri segreti".

Christopher Nolan ha confermato che Oppenehimer sarà il suo film più lungo. Damon rivela che il regista inglese ha ricostruito la città del Progetto Manhattan a Los Alamos in modo che il set del film fosse totalmente immersivo:

"Potevamo vedere oltre l'orizzonte il vero sito di test e dove si trovava la città originale. Ruth De Jong, la nostra scenografa, ha sostanzialmente ricostruito la città, quindi avevamo una città vera in cui lavorare. Mi ha ricordato le riprese di Salvate il soldato Ryan, anche lì Steven Spielberg aveva fatto ricostruire queste aree e avevamo carta bianca: potevamo andare ovunque volessimo. Quindi, Chris ha avuto la flessibilità di girare come voleva in tutta la città. È stato completamente immersivo".

In Italia Barbie arriverà nei cinema il 20 luglio, mentre per vedere Oppenheimer dovremo attendere il 23 agosto.