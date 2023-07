Barbie: Ryan Gosling canta 'I'm just Ken' nel nuovo trailer del film

Ken, in un nuovo trailer del film in arrivo il 20 luglio, è in crisi esistenziale e il video promozionale di Barbie permette di sentire la performance canora di Ryan Gosling.

Nel video, infatti, si vede il protagonista mentre spiega che non sa chi è senza Barbie, non "esistendo" in modo indipendente.

La canzone interpretata da Ryan Gosling per Barbie spiega che per tutta la vita è sempre stato il "numero due" e ha sempre cercato di uscire dalla situazione in cui si trova e lo fa impazzire. "Essere solo Ken" lo porta infatti a chiedersi quale sia il suo destino, oltre a sottolineare che il personaggio interpretato da Margot Robbie lo considera solo un amico, mentre lui prova amore. Il brano prosegue sottolineando che "è solo Ken ed è abbastanza", concludendosi con la star che urla "Ci vedremo sulla spiaggia di Malibu".

Mark Ronson, produttore della colonna sonora, ha svelato durante l'anteprima che Gosling aveva solo tre ore per incidere il brano, ma ha capito subito che l'attore canadese avrebbe realizzato un'interpretazione indimenticabile, spiegando poi "Sono così entusiasta. Ci abbiamo lavorato per quasi un anno dopo che ha inciso le parti vocali. Dopo che gli ho mandato la versione finale, con il contributo di Slash, era entusiasta e soddisfatto, ovvero il risultato che speri quando ti occupi del sound".

Barbie, le prime reazioni lodano il film "roboante" e il cast geniale: "Date un Oscar a Ryan Gosling!"

I dettagli del film

La sinossi del film di Greta Gerwig anticipa: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Gerwig ha firmato la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

Tra gli interpreti, oltre a Robbie e Gosling, ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.