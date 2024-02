Barbie, la reazione di Werner Herzog dopo aver visto 30 minuti: 'Ma non è che quel mondo è l'inferno?'

Werner Herzog non senbra troppo sul pezzo sul fenomeno Barbenheimer. Interrogato da Piers Morgan nel corso del talk show Uncensored ha ammesso di non aver visto Oppenheimer, ma spinto dalla curiosità ha guardato 30 minuti di Barbie trovando quel mondo "un vero inferno".

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

"Non ho ancora visto Oppenheimer, ma lo farò. Di Barbie invece ho visto la prima mezz'ora", ha ammesso Herzog. "Ero curioso e volevo guardarlo per capire di cosa si trattasse. E ancora non ho una risposta, ma ho un sospetto: potrebbe essere che il mondo di Barbie sia un vero e proprio inferno? Pagando un biglietto del cinema, come pubblico, puoi assistere al puro inferno, o a qualcosa di molto vicino".

Werner Herzog non ha approfondito, ma la sua non sembrava una critica nei confronti del film di Greta Gerwig, piuttosto il regista avrebbe teorizzato che la Barbie Land nel film sia in realtà un inferno.

"Non lo so ancora, Piers Morgan, dammi un momento per guardare tutto il film", ha concluso. "Credimi, lascia che ti risparmi l'orrore", ha risposto Morgan. "Ho guardato tutto ed è un inferno. Sono completamente d'accordo con la tua valutazione iniziale dopo mezz'ora. E ti consiglio vivamente di non sottoporti a tutto il resto.

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

Le reazioni dei maestri nei confronti di Barbie

Werner Herzog non è il primo maestro del cinema ad aver espresso perplessità nei confronti di Barbie. Prima di lui Oliver Stone si era scagliato contro il film criticando Ryan Gosling per la sua partecipazione nei panni di Ken.

"Ryan Gosling sta sprecando il suo tempo se fa quella merda per soldi", ha commentato il regista di JFK. "Dovrebbe fare film più seri. Non dovrebbe far parte di questa infantilizzazione di Hollywood. Ora è tutto fantasy, fantasy, fantasy, comprese tutte le immagini di guerra: fantasy, fantasy".

Dopo la sparata, Oliver Stone Stone si è scusato sui social media, ammettendo che aveva "poca o nessuna conoscenza" del film Barbie quando ha espresso le sue critica. Alla fine ha guardato il film che ha "apprezzato per la sua originalità e i suoi temi".

Barbie è candidato a otto premi Oscar incluso quello per il miglior film. Il verdetto verrà emesso nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà nella notte tra il 10 e l'11 marzo.