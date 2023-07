Barbie: primo sguardo al Ken tritone di John Cena e sì, è ridicolo quanto prevedevamo

Primo esilarante sguardo al Ken tritone di John Cena in versione platinata, una delle sorprese più attese di Barbie, in uscita nei cinema italiani il 20 luglio.

Il Ken tritone di John Cena in Barbie è stato svelato ed è assolutamente ridicolo e irresistibile. Il possente attore ed ex wrestler compare in versione blonda e platinata in un dietro le quinte di Barbie in cui parla della sua esperienza nello scoppiettante film di Greta Gerwig..

"Sono rimasto sbalordito dall'idea", commenta l'attore in versione bionda e a torso nudo nella clip. "Penso che sarà un film che piacerà a tutto il pubblico, ma farà anche discutere. L'idea dietro il film colpirà il pubblico, alimentando la discussione, il che penso sia lo scopo principale del cinema. Alimentare il dibattito".

Barbie, Margot Robbie ricorda le prime foto leaked diventate virali: "Il momento più umiliante della mia vita"

Ecco come John Cena ha convinto Margot Robbie a ingaggiarlo per Barbie

A maggio, durante un'ospitata nello show Today Fast X, John Cena ha rivelato come ha convinto Margot Robbie a ingaggiarlo per Barbie, definendolo un "felice incidente":

"Penso che Barbie e Fast X condividano molti parallelismi. Le loro liste del cast sono incredibili. In un incontro accidentale con Margot Robbie, ho detto, 'Farò praticamente tutto ciò di cui avete bisogno, perché mi piace molto il film.' E mi hanno chiesto se volevo essere un tritone. Ho risposto, 'Sì, certo'".

Le prime reazioni a Barbie lodano il film, definito 'roboante e geiale'. Vedremo adesso come reagirà il pubblico di fronte alla curiosa pellicola che si profila uno dei blockbuster della stagione estiva. Barbie approderà nei cinema italiani il 20 luglio.