Barbie: Margot Robbie in un video dal set è impegnata nelle riprese

Un video dal set di Barbie mostra Margot Robbie impegnata nelle riprese di una scena in cui la protagonista sembra in difficoltà.

Le riprese di Barbie sono attualmente in corso e dal set arriva un nuovo video che mostra Margot Robbie impegnata in una scena.

Nei ciak immortalati negli scatti e nei filmati apparsi online c'è anche Ryan Gosling, a cui è stato affidato il ruolo di Ken.

Margot Robbie in versione Barbie viene mostrata mentre discute con degli uomini che sembrano degli agenti di polizia o degli addetti alla sicurezza vestiti in modo elegante e con degli auricolari. I due, dopo una breve discussione, sembrano portare via Barbie.

Nel cast del film diretto da Greta Gerwig, impegnata anche come sceneggiatrice in collaborazione con Noah Baumbach, ci saranno anche Simu Liu che sembra sia una versione alternativa di Ken, America Ferrera, Issa Rae, Michael Cera, Will Ferrell, Emerald Fennell, e Hari Nef.

Attualmente la trama del progetto è ancora avvolta dal mistero, ma sembra che gli outfit indossati dalla bambola nel corso degli anni siano stati tenuti in considerazione per realizzare i costumi indossati da Margot Robbie, coinvolta anche come produttrice, e ci sia un approccio molto ironico al legame dai colori accesi che da sempre contraddistinguono i giocattoli.