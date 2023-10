Barbie esce in DVD, Blu-ray, 4K UHD e in due favolose Steelbook: ecco la data

Barbie, il campione di incassi della Warner con Margot Robbie e Ryan Gosling, sta per arrivare in homevideo: ecco la data dalla quale si potranno mettere le mani sulle varie edizioni, già disponibili in preorder.