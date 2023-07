Barbie, Greta Gerwig si è rifiutata di modificare i piedi in CGI: 'Sarebbe stato un incubo'

Greta Gerwig ha cercato in ogni modo di evitare di replicare il disastro avvenuto con gli effetti speciali di Cats, considerati fin dall'inizio uno dei più grandi problemi del progetto tratto dal musical. La filmmaker ha infatti svelato che inizialmente si era parlato di modificare digitalmente tutti i piedi delle interpreti.

Un approccio realistico alla scena

La regista di Barbie, intervistata da The Project, ha infatti raccontato un divertente dettaglio di quanto accaduto durante le prime fasi di sviluppo del progetto. Greta Gerwig ha svelato: "All'inizio c'era stata una grande discussione. Tutti dicevano: 'Modificherai in CGI tutti i piedi?'. E ho pensato: 'Oddio, no! Sarebbe terrificante! Quello è un incubo!'".

La filmmaker ha poi ribadito: "In più Margot Robbie ha dei piedi bellissimi. Ha questi piedi in stile ballerina. Dovrebbe semplicemente aggrapparsi a quella sbarra e girarla in questo modo".

La protagonista di Barbie, tra le pagine del magazine Time, aveva già spiegato che si era rifiutata di avere una controfigura per i suoi piedi e di aver realizzato il momento in cui si vede l'arco plantare perfettamente in stile Barbie del personaggio in otto ciak.

Barbie: tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig

I dettagli del film

Barbie: Margot Robbie in una scena

Margot Robbie Ryan Gosling sono i protagonisti di Barbie.

La sinossi spiega: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Gerwig ha firmato la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

Tra gli interpreti ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.