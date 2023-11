Barbie 2, Margot Robbie esclude una continuazione della storia: 'Non riesco a immaginare un sequel'

L'attrice Margot Robbie ha spiegato che non pensa verrà realizzato Barbie 2, spiegando i motivi per cui esclude un sequel della storia.

Il successo di Barbie ha portato rapidamente alle ipotesi che venga realizzato un sequel e la protagonista Margot Robbie ha ora affrontato la questione, dando una risposta che potrebbe deludere i fan.

L'attrice, durante un'intervista rilasciata all'Associated Press, non sembra infatti convinta che ci possa essere un secondo capitolo della storia.

Le dichiarazioni della star

Margot Robbie ha infatti escluso lo sviluppo di Barbie 2 dichiarando: "Penso che abbiamo messo tutto in questo. Non l'abbiamo costruito pensando alla possibilità di realizzare una trilogia o qualcosa di simile".

La star del film campione di incassi ha quindi ribadito: "Greta Gerwig ha messo tutto in questo film, quindi non riesco a immaginare cosa potrebbe esserci dopo".

Barbie: come potrebbe espandersi l'universo della Mattel sulla bambola

L'importanza del successo del film

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Margot ha inoltre affrontato il successo del film per quanto riguarda gli incassi sottolineando: "Direi che la lezione più importante è che i film originali possono ancora essere degli enormi successi al box office. Non è necessario che sia un sequel, un prequel o un remake. Può essere totalmente originale. Può ancora ottenere il budget elevato per farlo".

L'interprete della bambola della Mattel in versione live-action ha quindi voluto sottolineare: "Solo perché c'è una protagonista femminile non vuol dire che non avrà successo sotto ogni aspetto, che è un'idea sbagliata che molte persone hanno ancora. Quindi è realmente importante che Barbie abbia avuto dei buoni risultati. Non solo è una bella cosa, è inoltre realmente importante perché le persone in futuro potranno avere idee originali ambiziose e ottenere il budget per realizzarle nel modo giusto".