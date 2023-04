Christopher Nolan: "Mi hanno detto 'Rendi il mondo un posto migliore', ma mi aveva scambiato per Aaron Sorkin"

Christopher Nolan ha rivelato di essere stato scambiato per Aaron Sorkin da un uomo che gli aveva fatto un grande complimento... che non era rivolto a lui.

Christopher Nolan, ospite del Cinemacon 2023 di Las Vegas dove ha mostrato materiali inediti del suo Oppenheimer, ha rivelato di essersi trovato di recente a passare davanti al cinema Regal a Manhattan. Mentre passeggiava gli è capitato di incrociare un giovane che camminava nella direzione opposta e che lo avrebbe scambiato per Aaron Sorkin.

Un incontro illuminante

Dunkirk: Christopher Nolan e Kenneth Branagh sul set del film

"Senza rallentare, continuando per la sua strada, mi ha detto mentre passava, 'Rendi il mondo un posto migliore'. E poi se n'era andato nella notte, e ho pensato un paio di cose. La prima cosa che ho pensato è stata che i miei agenti non mi hanno mai detto niente di così carino" ha detto Nolan.

"Poi ho iniziato a riflettere su tutti noi che lavoriamo nei film degli studios, distributori, dirigenti, proprietari di teatri, bigliettai, venditori di popcorn. Siamo tutti impegnati in un processo che in qualche modo può rendere il mondo un posto migliore. Rende il mondo un posto migliore? È fantastico perché lavoriamo tutti in quella che è la più grande forma d'arte mai creata, quella che unisce la bellezza pittorica, bidimensionale, tridimensionale, sonora, musicale e linguistica. Può combinare l'esperienza soggettiva di un altro essere umano come può fare un romanzo, ma può combinarla allo stesso tempo con l'esperienza empatica di trovarsi in un cinema e provare ciò che prova il resto del pubblico".

Dopo questa tirata, Christopher Nolan ha aggiunto sornione: "Se devo essere completamente onesto, quello che il giovane ha effettivamente detto è stato, 'Lei rende il mondo un posto migliore, signor Sorkin', avendomi chiaramente scambiato per Aaron Sorkin, lo sceneggiatore di The Social Network. Ma penso che il sentimento sia ancora valido, e penso che rappresenti non solo il grande Aaron Sorkin, ma tutti noi che lavoriamo nei film".

Di cosa parla Oppenheimer

Oppenheimer: Cillian Murphy in una foto del film

Il film segue J. Robert Oppenheimer mentre recluta una squadra per unirsi a lui nel Progetto Manhattan, mostrando il Los Alamos Laboratory, dove si affrettano a costruire armi atomiche che scongiureranno la minaccia russa. "Questa è la cosa più importante che sia accaduta nella storia dell'umanità", esclama il generale interpretato Leslie Groves (Matt Damon) nel filmato, facendo eco ai commenti enfatici di Nolan. Testare la bomba atomica, tuttavia, va di pari passo col rischio di creare un'arma che potrebbe decimare l'intera popolazione del pianeta. Il materiale video mostrato è stato accolto con un'enorme ovazione dal pubblico degli espositori.

Oppenheimer uscirà nei cinema italiani il 20 luglio.