Barbie, Cillian Murphy: 'Pronto a interpretare un Ken nel sequel'

Dopo l'esperienza epocale in Oppenheimer, Cillian Murphy non disdegnerebbe un ruolo da Ken in un eventuale sequel di Barbie.

Tutti pazzi per Barbie, compreso Cillian Murphy. L'interprete di Oppenheimer, reduce dallo scontro al botteghino Barbenheimer che ha visto uscire Barbie vittoriosa, si è detto disponibile a interpretare un Ken in eventuale sequel del film dedicato alla bambola Mattel.

Tecnicamente, al momento non è previsto alcun sequel di Barbie, ma a quanto pare è solo di questione di tempo visto il successo stratosferico al botteghino che ha reso Barbie il miglior esordio dal 2019 nonché il miglior esordio di sempre per un film diretto a una regista.

Barbie: una scena del film

"Interpretare un Ken in Barbie 2? Certo", ha detto Cillian Murphy ridendo nel corso di un'intervista a Cinefilos. "Leggiamo la sceneggiatura e poi parliamone." Commentando il film di Barbie appena uscito, la star di Oppenheimer ha aggiunto: "Non vedo l'ora di vederlo. Penso che sia fantastico per il cinema avere tutti questi film incredibili in programma quest'estate".

Margot Robbie e la "trappola" del sequel

Anche la regista Greta Gerwig e la star Margot Robbie hanno affrontato l'ipotesi di un eventuale sequel di Barbie, ma senza sbilanciarsi. L'anno scorso, Gerwig ha detto a Variety che sarebbe "sicuramente eccitante" per Barbie essere ampliato con potenziali sequel o spin-off. Più di recente, Robbie ha dichiarato a TIME Magazine di essere aperta all'idea di un sequel, ma questo non deve far cadere nella trappola distraendo l'attenzione dal primo film.

Uscito giovedì 20 luglio, Barbie ha segnato un primo weekend da record incassando 155 milioni solo negli USA. Scoprite la nostra recensione di Barbie e la sua incredibile avventura on the road da Barbie Land al mondo reale.