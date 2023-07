Barbie: Greta Gerwig commenta la reazione furiosa dei fan alla gag sulla Snyder Cut

Che Barbie contenga una discreta quantità di momenti divertenti e battute non è più un segreto per nessuno. Ma c'è una delle gag più divertenti che avrebbe "urtato" la sensibilità dei fan di Zack Snyder visto che riguarda la Snyder Cut. A toccare la delicata questione è la stessa regista Greta Gerwig.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Barbie

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

In una scena di Barbie, Barbie scrittrice (Alexandria Shipp) viene svegliata dopo essere stata sottoposta al lavaggio del cervello dai Kens e descrive la sensazione come segue: "È come se fossi stata in un sogno in ero davvero interessata alla Snyder Cut di Justice League". Questa battuta innocente avrebbe fatto inalberare i fan di Zack Snyder, che si sarebbero lamentati sui social media visto che si sentono il vero bersaglio del dileggiamento. ComicBook.com ha affrontato l'argomento con la diretta interessata, la regista di Barbie Greta Gerwig.

"Non me ne ero nemmeno resa conto", ha detto Gerwig quando gli è stato chiesto se non teme di essersi inimicata un gruppo di fan così forti e attivi sui social media. "Non lo sapevo nemmeno, davvero. Non ho una posizione su questa questione, non conosco i dettagli. Conosco questa realtà solo vagamente, ma penso che anche il mio personaggio, Barbie Scrittrice, non ne sappia granché. E poi, all'improvviso, in una certa condizione acquista importanza".

Uscito giovedì 20 luglio, Barbie ha segnato un primo weekend da record incassando 155 milioni solo negli USA. Scoprite la nostra recensione di Barbie e la sua incredibile avventura on the road da Barbie Land al mondo reale.