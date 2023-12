Barbie: Greta Gerwig non esclude uno spinoff su Ken

Margot Robbie e Greta Gerwig hanno più volte smentito l'ipotesi che venga realizzato un sequel di Barbie, ma la storia di Ken potrebbe forse continuare.

Ad avanzare l'ipotesi è stata proprio la regista e sceneggiatrice durante un'intervista rilasciata a 60 Minutes.

Molte scene non usate nel film

Greta Gerwig, parlando del lavoro sulla sceneggiatura di Barbie, ha spiegato che con il suo partner Noah Baumbach hanno sempre pensato a Ryan Gosling per la parte di Ken.

Durante la stesura dello script i due filmmaker hanno avuto moltissime idee, poi non tutte inserite nella versione finale.

In una delle bozze, ad esempio, si esplorava maggiormente "l'effetto Ken" nel mondo reale e c'era una scena in cui Ryan Gosling interpretava se stesso.

Barbie: Allan, Ken e Aaron, quando il maschilismo tossico miete vittime anche tra gli uomini

Greta ha sottolineato: "Avevamo davvero troppo materiale per Ken. Scrivevamo, scrivevamo, e scrivevamo...". Noah l'ha però interrotta, ricordandole di non lasciarsi sfuggire troppi dettagli.

La giornalista ha quindi chiesto se verrà mai realizzato un film con protagonista Ken. Gerwig ha riso e non ha commentato l'ipotesi, sottolineando: "Voglio dire, la verità è che, sapete... Immagino che vedremo cosa accadrà".